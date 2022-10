DOK Leipzig benennt Jurymitglieder

Die Jurymitglieder für die 65. Ausgabe des Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK Leipzig) stehen fest.

Wie das Festival heute mitteilt, besteht die Jury des Internationalen Wettbewerbs langer Dokumentar- und Animationsfilm aus der israelischen Film- und Fernsehproduzentin Philippa Kowarsky, dem aus Lesotho stammenden Video- und Filmkünstler Lemohang Jeremiah Mosese, der japanischen Film- und Videokünstlerin Shireen Seno, der deutschen Regisseurin Ula Stöckl und dem rumänisch-kanadischen Kurator und Filmwissenschaftler Andrei Tanasescu. Sie vergeben unter den 13 nominierten Arbeiten eine Goldene und eine Silberne Taube.

24 Filme sind im Internationalen Wettbewerb kurzer Dokumentar- und Animationsfilm nominiert. In jeder der Gattungen wird eine Goldene Taube vergeben. Über deren Gewinner sowie über den Gewinner der Silbernen Taube für den besten Nachwuchsfilm entscheiden die tschechisch-vietnamesische Regisseurin Diana Cam Van Nguyen, die im vergangenen Jahr für "Love, Dad" mit der Silbernen Taube ausgezeichnet worden war, der Dokumentarfilmer und Filmeditor Rocco Di Menta und die slowenische Produzentin Tina Smrekar.

Eine Goldene Taube für einen langen Dokumentarfilm sowie eine Silberne Taube für einen kurzen Animations- oder Dokumentarfilm werden bei DOK Leipzig in den Deutschen Wettbewerben vergeben. Über die Gewinnerfilme entscheiden Andreas Kötzing, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hanna-Arendt-Institut Dresden sowie Lehrbeauftragter an der Uni Leipzig zur deutschen Kultur-, Medien- und Filmzensurgeschichte sowie zur Erinnerungskultur nach 1989/90, die Literaturwissenschaftlerin, Grimme- und Bundesfilmpreisträgerin Sabine Rollberg sowie die Filmemacherin und Autorin Marie Wilke. Zur Wahl stehen je neun lange und kurze Filmproduktionen aus Deutschland.