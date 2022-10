Einschaltquoten: "Aktzenzeichen XY...ungelöst" punktet auch beim jungen Publikum

"Aktzenzeichen XY...ungelöst" hat gestern eine Gesamtreichweite von knapp fünfeinhalb Mio. Zuschauern erzielt und sich bei den 14- bis 49-Jährigen Platz eins in der Primetime geholt.

Der ZDF-Fahndungsklassiker "Aktenzeichen XY...ungelöst" war gestern mit 5,41 Mio. Zuschauern (MA: 21,2 Prozent) nach der "Tagesschau" (5,51 Mio. Zuschauer / MA: 21,3 Prozent) das reichweitenstärkste Programm des gestrigen Tages. Im Ersten kamen zwei Folgen der Krimiserie Lauchhammer - Tod in der Lausitz" auf 3,85 Mio. Zuschauer (MA: 14,9 Prozent) bzw. 3,46 Mio. Zuschauer (MA: 13,9 Prozent); Erstere lag damit unter ihrem Vorwochenwert, Zweitere darüber.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war "Aktenzeichen XY...ungelöst" mit einem Marktanteil von 17,8 Prozent klar die Nummer eins in der gestrigen Primetime. Die ProSieben-Show "TV total" kam als erfolgreichstes privates Programm auf 11,3 Prozent - ein Minus von rund einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Ebenfalls einen zweistelligen 14/49-Marktanteil von elf Prozent erzielte gestern Abend das RTL-Format "Mario Barth deckt auf".

Einbußen von knapp drei Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche musste die Sat1-Kochshow "The Taste" gestern verkraften; sie rutschte mit 8,9 Prozent weit in den einstelligen Bereich.Für die beiden "Lauchhammer"-Folgen im Ersten standen gestern Abend 14/49-Marktanteile von 6,1 und fünf Prozent zu Buche, für die Vox-Reportage "Vox Inside - Muskeln um jeden Preis" 5,6 Prozent. Der SciFi-Klassiker Space Cowboys" kam bei Kabel eins auf 5,3 Prozent in dieser Zielgruppe, die RTLZWEI-Doku-Soaps "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter" und "Die Wollnys - Eine schrecklich nette Familie" verzeichneten 14/49-Marktanteile von 3,2 und vier Prozent.