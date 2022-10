Ruben Östlund über "Triangle of Sadness": "Ich bin der Kapitän"

Heute startet in den deutschen Kinos der diesjährige Goldene-Palme-Gewinner "Triangle of Sadness". Wir sprachen mit Regisseur Ruben Östlund bei der Deutschland-Premiere auf dem Filmfest Hamburg.

Endlich kommt der diesjährige Gewinner der Goldenen Palme in die deutschen Kinos. Wir sprachen mit dem zweimaligen Cannes-Gewinner Ruben Östlund über Triangle of Sadness" und wie sich eine nachhaltige Kinokultur gestalten lässt.

Von der ersten Ankündigung zum fertigen Film scheint sich "Triangle of Sadness" noch einmal massiv gewandelt zu haben. Im Juni 2017 hatte Variety angekündigt, der Film solle komplett in der Modebranche spielen, mit einem männlichen Model, das unter Haarausfall leidet, und einem weiblichen Model, das der Avancen männlicher Fans überdrüssig ist, weil sie Frauen liebt.

RUBEN ÖSTLUND: Na, die haben das nicht richtig kapiert. Diese Beispiele waren die ursprüngliche Inspiration für den Film, ihre wahre Geschichte war aber nie die Handlung, die mir vorschwebte. Mir gefiel die Idee eines einfachen Typen vom Lande, der zufällig als Model entdeckt wird und auf dem Höhepunkt seines Ruhms, als er das Gesicht einer teuren Kampagne für einen neuen Duft wird, feststellt, dass er seine Haare zu verlieren beginnt. Sein Agent ist überzeugt, dass er noch zwei Jahre coole Jobs für ihn landen kann. Das ist aber nur möglich, wenn man ihn nicht weiter mit der Parfumkampagne identifiziert. Im Zuge eines Rebrandings soll er eine Beziehung zu einem berühmten Mädchen beginnen. Das fand ich interessant. Was passiert, wenn kein Teil unseres Lebens mehr privat ist, wenn die Wirtschaft sich unseres kompletten Daseins bemächtigt?

Aber ließ sich aus Celebrity-Beziehungen nicht immer schon Kapital schlagen?

RUBEN ÖSTLUND: Das schon, aber es war früher nicht so aufdringlich und offensichtlich wie heute. Wenn ich zu jüngeren Leute sage, dass es sich bei Carl und Yaya um ein Markenpärchen handelt, schauen die mich nur an wie ein Auto und zucken mit den Schultern: Na und? Die haben kein Problem damit und wollen wissen, was daran besonders sein soll. Wenn ich dasselbe älteren Leuten sage, schlagen sie die Hände über dem Kopf zusammen und finden's schrecklich: Oh nein, was ist nur aus der Liebe geworden? Die Frage ist: Ist die ältere Generation naiv oder ist die jüngere Generation zynisch? Es ist wohl so, wie Karl Marx schon gesagt hat: Das Kapital wird uns voneinander entfremden, wir werden uns nur noch als Produkt sehen.

Das kann aber nur die Initialzündung für Sie gewesen sein. Wie genau wissen Sie schon zu Beginn eines Filmprojekts, wo Sie hinwollen? Oder handelt es sich um Versuchsanordnungen mit zunächst offenem Ausgang?

RUBEN ÖSTLUND: Es hängt sehr davon ab, in welcher Stufe des Projekts ich mich befinde. Am Anfang bin ich auf der Suche, ich bin sehr neugierig. Da stoße ich auf Ideen, mit denen ich mich befassen will, die mich ansprechen, wie zum Beispiel Models und die Vorstellung von Schönheit als Währung. Ich rede dann gerne darüber, weil sich aus Gesprächen gleich wieder neue Ideen ergeben, die oft noch besser sind oder sich mehr für einen Film eignen. Es ist ein gradueller Prozess, ein Vorgang des Sammelns und Auswählens. Wenn ich mich dann hinsetze, um das Drehbuch zu schreiben, weiß ich bereits alles, was ich wissen muss. Da ist der Film in meinem Kopf dann von Anfang bis Ende ausgearbeitet. Gerade unternehme ich die ersten Schritte in meinen nächsten Film. Da hilft es mir sehr, wenn ich darüber erzähle, weil das meine Gedanken ordnet und den Ideen nach und nach eine Form gibt. Wenn ich mich zum Schreiben hinsetze, muss ich das Projekt bereits in- und auswendig kennen. Ich will dann nicht mehr rätseln müssen, was wohl als Nächstes passieren könnte.

Dann wollen wir Sie gerne bei Ihrem nächsten Projekt unterstützen. Was können Sie bereits erzählen?

RUBEN ÖSTLUND: Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen. Mich beschäftigt, dass Bildschirme unser allgegenwärtiger Begleiter geworden sind. Wo wir uns auch befinden mögen, immer helfen sie uns dabei, uns abzulenken, nicht zu langweilen. Eigentlich gibt es keine Sekunde Leerlauf mehr, wir sind keinen Moment mehr alleine mit uns. Ich habe von einem soziologischen Experiment gelesen, bei dem man Menschen in einem Raum an einen leeren Tisch gesetzt hat, gerade einmal 15 Minuten lang. Alle Testpersonen empfanden diese Erfahrung als schrecklich. Im nächsten Schritt setzte man die Testpersonen wieder in den Raum, nur dass sie diesmal einen Knopf vor sich hatten, mit dem sie sich einen elektrischen Schlag versetzen konnten, um die Monotonie zu durchbrechen. Das war nicht gefährlich, aber außerordentlich schmerzhaft. 40 Prozent der Testpersonen setzten den Knopf ein, um nicht alleine mit sich dasitzen zu müssen, obwohl sie wussten, dass sie sich Schmerzen zufügen würden. Daraus entstand die Idee für meinen nächsten Film, "The Entertainment System Is Down", der an Bord eines Flugzeugs auf einem Überseeflug spielt. Kurz nach dem Abflug gibt es eine Durchsage, dass das Unterhaltungssystem an Bord nicht funktioniert. Jetzt wollen wir mal sehen, was auf dem 15-stündigen Flug alles passiert.

Ist es einfach, diese filmischen Experimente auf die Beine zu stellen. Sie haben tolle Ideen und eine Vorstellung, was man daraus machen kann... Aber dann muss man ja auch noch Produzenten, Förderstellen und Finanziers dafür begeistern.

RUBEN ÖSTLUND: Ich arbeite mit demselben Produzenten seit 20 Jahren zusammen, Erik Hemmendorf. Platform Produktion ist eine Firma, die ich zusammen mit ihm besitze. Philippe Bober, mein deutscher Produzent, kam 2008 dazu. Ich glaube sehr an gewachsene, langfristige kreative und geschäftliche Beziehungen. Man lernt einander kennen, baut etwas zusammen auf. Es ist also nicht so schwer, die Projekte in Bewegung zu setzen, weil die Bausteine bereits existieren.

Was für Sie bedeutet, dass Sie nicht gezwungen sind, für die Plattformen zu arbeiten.

RUBEN ÖSTLUND: Das stimmt, ein echter Luxus. Dann muss man nicht mit Algorithmen arbeiten. Man kann mit menschlichen Wesen arbeiten, man kann Gespräche führen über Dinge, die man tatsächlich interessant findet.

Aber lassen Sie uns noch kurz etwas mehr über "Triangle of Sadness" reden. Fiel es Ihnen leicht, nach dem Trubel um "The Square" wieder an einem neuen Film zu arbeiten?

RUBEN ÖSTLUND: Durch "The Square" wurden die Amerikaner auf mich aufmerksam, die amerikanische Filmindustrie streckte die Finger nach mir aus, umgarnte mich. Du kannst machen, was du willst, hieß es. Du kriegst alles, was du brauchst. Das ist schmeichelhaft, aber man sollte sich nicht blenden lassen. Es ist nämlich so: Die Amerikaner lügen. Wenn sie sagen, lass uns loslegen, und man antwortet, klar, lass uns loslegen, dann sagen sie: Moment, nicht so schnell, erst einmal müssen wir über den Vertrag reden. Und dann zieht sich alles hin und verläuft im Sande. Es gibt grundlegende Unterschiede zwischen den Kinokulturen in den USA und in Europa. Weil wir den Amerikanern geglaubt hatten, konnten wir mit dem Dreh von "Triangle of Sadness" erst mit einem Jahr Verspätung beginnen. Am Ende haben wir mit denselben Leuten gearbeitet, aber in einer anderen Konstellation, in der wir europäisches mit amerikanischem Geld kombiniert haben.

Das war Ihr eigenes kleines soziologisches Experiment, nur dass Sie nicht auf den Knopf gedrückt haben.

RUBEN ÖSTLUND: Es ist interessant, am eigenen Leib mitzuerleben, wie das alles abläuft, wenn man Erfolg gehabt hat. Es ist fast so, als würde man einen Ballon aufblasen, der dann immer größer wird und sich immer weiter ausdehnt, und auf einmal stellt man fest, dass der Film viel teurer wird, als es nötig wäre. Aus dieser Trance muss man sich rausholen und sagen: Nein, das brauchen wir doch alles nicht. Dann setzt man alles noch einmal neu auf und kann auf einmal Vernunft walten lassen. Das war eine wichtige Lektion für mich.

Ursprünglich war "Triangle of Sadness" also anders aufgesetzt?

RUBEN ÖSTLUND: Nur mit amerikanischem Geld, richtig. Rückblickend bin ich ganz froh, dass es auf diese Weise nicht geklappt hat, weil es mir wichtig ist, langfristige Beziehungen auch zu den europäischen Verleihern aufzubauen.

Warum setzen Sie weiterhin auf das Kino als Ihr persönliches Ausdrucksmittel in einer Zeit, in der es zunehmend nicht mehr das Medium zu sein scheint, um Debatten in der Öffentlichkeit zu befeuern?

RUBEN ÖSTLUND: Ich kann schon verstehen, was Sie meinen. Aber ich sehe das aus einer anderen Perspektive. Das Kino verfügt über ein Verkaufsargument, das immer schon valide war, heute aber ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal ist: Man sitzt gemeinsam in einem Raum und sieht sich Inhalte zusammen an. Es ist ein riesiger Unterschied, ob man alleine sitzt und in einen Bildschirm schaut oder Teil einer Gruppe ist, die sich den Film auf der Leinwand ansieht. Weil man die Inhalte dann anders rezipiert und reflektiert. Dazu kommt, dass das Programm von einem echten Menschen ausgewählt wurde. Da ist keine künstliche Intelligenz am Werk, die kuratiert, was man ansehen soll. Ich habe mir auf YouTube zehn Minuten einen Clip mit Ultimate Fighting angesehen, und jetzt bekomme ich nichts anderes mehr angeboten. Hilfe. Als wäre ich Pavlovs Hund.

Wenn die Kinos betonen würden, dass man nur im Kinosaal einen Film auf die effektivste Weise ansehen kann, hätte man also ein sehr starkes Verkaufsargument an der Hand?

Mehr als je zuvor. Früher saßen Familien ja auch noch zusammen vor dem Fernseher. Das gibt es heute nicht mehr. Der Kinosaal ist ein demokratischer Raum, der zur Diskussion anregt und darüber reden lässt, wie die Gesellschaft aussehen sollte. Auf dem Handy werden Menschen in einem engen Rahmen auf eine sehr individualistische Weise gezeigt; im Kino finden Menschen in Räumen statt, in Zusammenhängen. Entscheidend ist, dass wir das Publikum stärker ans Kino binden, das ist ein langfristiger Prozess. Es ist im Interesse aller Filmemacher, sich zu engagieren und daran teilzuhaben.

Wie könnte das aussehen?

RUBEN ÖSTLUND: Hier mein Vorschlag: Das Schwedische Filminstitut sollte neue Projekte nur unter der Vorgabe finanzieren, wenn sich der Filmemacher bereit erklärt, mit seinem neuen Film eine Tour durch zehn Städte zu unternehmen. Nicht einfach die Großstädte, auch kleinere Gemeinden auf dem Land, wo auch immer es Kinos gibt. Auf diese Weise würden wir den Kinobetreibern ein Ereignis anbieten, das sie ihrem Publikum verkaufen können. Es ist eine Win-win-win-Situation, weil wir Filmemacher auf diese Weise obendrein in Kontakt mit unserem Publikum treten und das Publikum mit uns. Wenn wir das in Schweden durchsetzen würden, würde es 400 Kino-Ereignisse im Jahr bedeuten. Und jetzt denken Sie an das in einem Zehn-Jahres-Zusammenhang! Man muss das als Marathon sehen, es ist kein Sprint. Es wäre doch naiv zu glauben, dass ein oder zwei Kassenschlager ausreichen, um eine abgewanderte Klientel wieder für das Kino zu begeistern. Man kann eine Kultur nur langsam ändern. Es geht darum, eine nachhaltige Beziehung aufzubauen, zwischen den Filmschaffenden, den Kinos und dem Publikum.

Tolle Idee. Was stoppt sie?

RUBEN ÖSTLUND: Ich habe noch mit niemandem gesprochen, der das für einen schlechten Vorschlag gehalten hätte. Ich halte es aber für superwichtig, dass es sich um eine institutionalisierte Initiative handelt, an die die künftige Vergabe von Geldern gekoppelt ist, weil man auf diese Weise die Streamer abblocken könnte, die auch das Geld der Förderer haben wollen. Ich denke, die Idee ist tragfähig. Man müsste sie nur umsetzen. Meine Unterstützung hätten die Förderinstitute. Das Kino ist lebendig. Sehen Sie sich an, wie das beim Fußball funktioniert. Da wird auch eine starke Bindung zwischen dem Verein und seinen Fans aufgebaut. So müsste das sein. Eine solche Bindung sollte auch zwischen Filmschaffenden und dem Publikum aufgebaut werden.

Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass sich der Zuschauer während der Pandemie nicht anders orientiert hat?

RUBEN ÖSTLUND: Ich finde es spannend, dass es gerade das junge Publikum ist, das nach der Pandemie in die Kinos zurückgekehrt ist. Die jungen Menschen erkennen die Qualität des Kinos. Die Alten sind es, die immer noch gelähmt sind von der Angst vor dem Virus. Wenn das so ist, dann ist das so, sage ich. Richten wir unseren Fokus auf die jungen Leute! Die haben's kapiert! Man sollte aber aufhören davon zu träumen, dass die Zahlen wieder so sein werden wie vor der Pandemie. Das ist vorbei. Wir können aber ein Ereignis erschaffen, das einen starken Eindruck bei den Menschen hinterlässt, die ins Kino kommen. Darauf sollten wir den Fokus richten.

Ist es Ihnen wichtig, dass Ihre Filme ein kommerzieller Erfolg sind?

RUBEN ÖSTLUND: Definitiv. Das europäische System des Filmemachens ist in vielerlei Hinsicht großartig. In mancherlei Hinsicht ist es aber auch die Pest. Als Regisseur und Produzent ist man im europäischen System wirtschaftlich auf der sicheren Seite, wenn man das Geld für einen Film erst einmal aufgebracht hat. Ob man dann noch ein Publikum erreicht, ist nicht wichtig. Daraus entsteht eine schräge Gemengelage. Auf einmal gilt es als hässlich, überhaupt Gedanken an das Publikum zu verschwenden. "Was für eine absurde Idee!", heißt es dann. "Du machst Dir ernsthaft die Mühe, darüber nachzudenken, wie das Publikum reagieren könnte?" Natürlich mache ich das! Ich zeige meinen Film einem Raum voller Menschen! Im Theater wird es nicht als Widerspruch angesehen, das Publikum als einen Aspekt eines gelungenen Stücks miteinzubeziehen, dennoch kann man ein intellektuell anspruchsvolles Werk geschaffen haben.

Ihnen wird es zum Vorwurf gemacht, Filme für ein zahlendes Publikum zu machen?

RUBEN ÖSTLUND: Wenn man im europäischen Kino vom Publikum spricht, gilt man als Ausverkauf. Dann ist es amerikanisches Kino. Verdammt, das ist doch der beste Teil des amerikanischen Kinos. Dass ihm die Reaktion des Publikums nicht egal ist. Hier in Europa kann man sich bequem auf die Position zurückziehen, man mache Arthouse-Kino und damit etwas Wichtiges. Der Auseinandersetzung mit dem Zuschauer geht man mit gerümpfter Nase aus dem Weg. Flankiert wird man von einer Blase elitärer Filmkritiker, die mit aller Gewalt dagegen anschreibt, dass das Kino etwas Lebendiges ist. Sie halten sich für die Krone der Schöpfung und blicken mit Verachtung auf das Fußvolk, das Eintrittskarten im Kino kauft. Das ist der falsche Weg. Wir müssen verstehen, was die ureigenen Qualitäten des kommerziellen Kinos sind und sie verbinden mit den Qualitäten des europäischen Kinos, in dem wir die drängenden Themen der Gesellschaft verhandeln.

Naja...

RUBEN ÖSTLUND: Ich erinnere mich an eine Vorführung von "Triangle of Sadness" in Berlin. Eine absurde Erfahrung. Da saßen die Leute verstockt da, ohne die Miene zu verziehen oder irgendeine Regung zu zeigen, bloß nicht lachen, aus Angst, man könne etwas falsch machen oder schäl angesehen werden. Und dann hatte ich eine Vorführung in einem kleinen Dorf auf Mallorca, wo ich wohne. Da kannte sich keiner mit Kino aus, keiner würde sich als Cineast bezeichnen. Sie haben gelacht, geschrien, geschimpft, der Film sei viel zu lang. Danke, habe ich mir gedacht, das ist eine ehrliche Reaktion.

Langer Film. Guter Stichpunkt. 150 Minuten! Gehen Sie nach der Weltpremiere in Cannes noch einmal ran an einen Film und kürzen ihn?

RUBEN ÖSTLUND: Was sagen Sie da! Lang! Meine ursprüngliche Schnittfassung war vier Stunden. Ich habe noch einmal 90 Minuten weggenommen, um ihn für Cannes in Form zu bringen. Aber so ist das immer. Ich gehe im Schneideraum ans Äußerste, dann fange ich an zu kürzen, dann sehe ich ihn mir mit einem Publikum an und kürze weiter. Ich dehne Szenen gerne bis zum Reißpunkt, solange die Dynamik stimmt. Für mich ist es ein Drahtseilakt. Ich will auch nicht zu effizient sein. Manchmal muss man ans Äußerste gehen, weil man sonst keinen Film hat, der sich in die Erinnerung einbrennt. Ihre Frage ist berechtigt. Ich habe alle meine Filme nach Cannes noch einmal nachträglich geschnitten und etwas gekürzt. Bei "Triangle of Sadness" waren die Screenings aber so gut, dass wir nur noch einmal ins Soundkostüm eingegriffen haben. Der Schnitt hat sich nicht mehr geändert.

Man kann das Schiff als gesellschaftlichen Mikrokosmos begreifen, vielleicht aber auch als Inbegriff der Filmindustrie. Als welche Figur auf der Yacht sehen Sie sich da?

RUBEN ÖSTLUND: Ich bin wohl der Kapitän. Nicht weil er das Sagen hat, sondern weil auch ich mich als Agitator begreife, der Dinge in Bewegung setzt. Diese Rolle liegt mir.

Klingt, als sei die Arbeit mit Ihnen nicht immer einfach. Sind Sie ein strenger, fordernder Regisseur?

RUBEN ÖSTLUND: Ich bin kein Regisseur, der es darauf anlegt, seine Schauspieler zu verunsichern. Sie sollen sich sicher fühlen und geschützt. Aber klar bin ich auch streng und fordernd. Weil ich Filme machen will, die sich mit anderen Arbeiten aus der Filmindustrie messen lassen können. Das kann anstrengend sein, für mich und meine Mitstreiter vor und hinter der Kamera. Jeder kann jederzeit Nein sagen und aussteigen, ich zwinge niemanden, ich verlange nichts Unmögliches. Aber wenn man dabei ist, kann es auch hart werden.

Das Gespräch führten Barbara Schuster und Thomas Schultze.