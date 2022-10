Walker+Worm: "Wir brauchen außergewöhnliche Filme"

Tobias Walker und Phllipp Worm wurden am vergangenen Wochenende beim Filmfest Hamburg mit dem Hamburger Produzentenpreis für Aus meiner Haut" ausgezeichnet. Wir sprachen mit ihnen über das ungewöhnliche Projekt und wie es mit ihrer Firma Walker + Worm weitergeht, die bisher ausschließlich Kinoprojekte realisierte.

Glückwunsch zum Produzentenpreis! Zuvor wurde das Debüt von Alex Schaad in mit dem Queeren Löwen gewürdigt. Was bedeuten Ihnen die Auszeichnungen?

TOBIAS WALKER: Beide Preise sind ganz spezielle Anerkennungen für unseren Film und unsere Arbeit. Über den Queer Lion aus Venedig haben wir uns besonders gefreut, da er über alle Sektionen des Festivals hinweg vergeben wird. Der Preis in Hamburg ist als Produzentenpreis per se schon eine Besonderheit. Das bestätigt unsere Arbeit und gibt uns Kraft für die Zukunft.

Wie wichtig sind Festivalpräsentationen und Preise für die zukünftige Kinoauswertung - gerade bei einem Langfilmdebüt und im Hinblick auf die aktuelle Lage des Arthousekinos?

TOBIAS WALKER: Wir sind uns der gefährlichen Lage des Kinos sehr bewusst. Umso mehr hilft jede Art von Aufmerksamkeit. Dazu gehören Festivals und ganz besonders Preise. Ein gutes Beispiel ist "Triangle of Sadness" von Ruben Östlund. Der Film wird vermutlich einige Wochen die Arthousecharts anführen. Aber auch bei den Festivals werden Neujustierungen nötig werden, um ihre Strahlkraft zu behalten.

Was faszinierte Sie besonders an "Aus meiner Haut"?

TOBIAS WALKER: Wir hatten die Arbeit von Alex und Dimitrij Schaad schon ein paar Jahre beobachtet. Ihr Pitch, Bodyswitch nicht als Komödie sondern als Drama über Beziehung zu sich selbst und zur Partner:in zu erzählen, hat uns sofort interessiert. "Aus meiner Haut" war und ist mit keinem Film vergleichbar. Das reizt uns als Produzenten sehr, auch wenn es dadurch nicht einfacher wird. Uns immer wieder neu auszuprobieren, ist zentraler Antrieb unserer Firma.

Wie schwierig war es, den Film auf die Beine zu stellen?

PHILLIPP WORM: Es war ein langer und steiniger Weg. Wir waren überrascht, dass es trotz der herausragenden Elemente - ein mit dem Studentenoscar ausgezeichneter Regisseur, ein hochkarätiges Ensemble und ein außergewöhnliches Drehbuch - fünf Jahre bis zum fertigen Film gedauert hat. Nur der Bayerische Rundfunk war von Beginn an Teil des Projektes, die restliche Finanzierung verlief deutlich zäher. Umso mehr sind wir glücklich, mit X-Verleih, Beta Cinema und den Förderungen FFF Bayern, Moin und Kuratorium junger deutscher Film die idealen Partner gefunden zu haben. Schlussendlich gibt es für jedes Projekt die perfekten Mitstreiter, auch wenn dies das ein oder andere Jahr zusätzlich in der Entwicklung bedeuten kann.

Im ersten Quartal 2023 startet außer "Aus meiner Haut" mit "Sisi & ich" von Frauke Finsterwalder eine weitere, größere Produktion von Walker + Worm Film in den Kinos. Was kann von Produzentenseite getan werden, um das Publikum in die Kinos zurückzuholen?

PHILLIPP WORM: Die Antwort auf die Frage ist ganz einfach: Wir brauchen außergewöhnliche Filme, um den Zuschauer ins Kino zurückzubringen. Diese "Außergewöhnlichkeit" ist für jede Sparte des Kinos essenziell, ob kleiner Arthousefilm oder großer Blockbuster. Die Rahmenbedingungen bei einem Kinobesuch müssen stimmen, allerdings wird der Film immer im Mittelpunkt stehen. Daher sehe ich es als Hauptaufgabe für uns Produzenten, bei der Auswahl der Stoffe noch genauer zu überprüfen, ob sie die Besonderheit für das Kino mitbringen. Sowohl "Aus meiner Haut" wie auch " Sisi & Ich" bringen diese Qualität mit und daher können wir es kaum erwarten, die Filme auf großer Leinwand dem Kinopublikum vorzustellen.

Wie geht es mit Ihrer Firma weiter?

PHILLIPP WORM: Unser nächstes großes Projekt wird kommenden Sommer "Allegro Pastell" sein, die Adaption einer der wohl bedeutendsten Romane der letzten Jahre in Deutschland. Außerdem stecken wir gemeinsam mit C-Films mitten in der Finanzierung von "Stiller", der Adaption des Jahrhundertromans von Max Frisch. Als erstes werden wir nächstes Frühjahr "Marielle", den Debütfilm von Frédéric Hambalek realisieren. Er erzählt von einem jungen Mädchen, welches über Nacht telepathische Fähigkeiten entwickelt und plötzlich alles sehen und hören kann, was ihre Eltern in ihrem Privatleben tun - rund um die Uhr.

Wie weit sind erste Streaming-, Serien- bzw. englischsprachige Projekte?

PHILLIPP WORM: Wir haben grundsätzliche keine Einschränkungen, was die Auswertung unserer Stoffe angeht, auch wenn wir bisher ausschließlich Kinoprojekte realisiert haben. Allerdings wägen wir auch hier sehr genau ab, in welche Ideen unsere Zeit und Aufmerksamkeit fließen soll. Im Serienbereich entwickeln wir derzeit eine große Serie über Rudolf Steiner, die 2025 zu seinem 100. Todestag erscheinen wird. Gemeinsam mit Sonja Kröner, mit der wir Sommerhäuser" realisiert haben, werden wir eine Serie über Monika Ertl, die als Che Guevaras Rächerin in die Historie eingegangen ist - produzieren.

Die Fragen stellte Heike Angermaier