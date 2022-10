KOMMENTAR: Die Qual der Wahl?

Letzte Woche wurde am Rande des Hamburger Filmfests laut darüber nachgedacht, welche Gesetzesvorhaben der Ampel im Filmbereich auf ihre Umsetzung warten. Laut Koalitionsvertrag will sie neue Steueranreiz- und Finanzierungsmodelle für den Film prüfen, wozu man sich in Österreich schon durchgerungen hat.

Letzte Woche wurde am Rande des Hamburger Filmfests laut darüber nachgedacht, welche Gesetzesvorhaben der Ampel im Filmbereich auf ihre Umsetzung warten. Laut Koalitionsvertrag will sie neue Steueranreiz- und Finanzierungsmodelle für den Film prüfen, wozu man sich in Österreich schon durchgerungen hat. Tu felix Austria! Dort werden bald bis zu 35 Prozent der in Österreich getätigten Ausgaben einer Produktion automatisch als Zuschuss gewährt, egal ob für Kino, Fernsehen, Streaming oder Postproduktion, (fast) nicht gedeckelt und nicht rückzahlbar. Einen grünen Bonus gibt es auch.

Hierzulande ist die Politik verständlicherweise mit Gasumlagen, -bremsen oder -deckeln beschäftigt und - Gottseidank! - bis in den Kulturbereich hinein mit dem Ausgleich explodierender Inflations- und Energiekosten. Trotzdem wartet man gespannt, ob sich die BKM mit der Branche absehbar ins Benehmen setzt, um die Verheißungen aus dem Koalitionsvertrag einer baldigen Prüfung zu unterziehen. Denn auch hierzulande will man nach zwanzig Jahren endlich wieder über ein Steueranreizmodell verfügen, das die vielen Standortnachteile gegenüber so gut wie allen Nachbarländern ausgleichen könnte.

Dem Kulturausschuss vorgestellt wurde schon ein Tax Credit Modell, das Steuergutschriften einräumt, die bei der nächsten Steuererklärung geltend gemacht werden können. In Hamburg auf dem "All You Need is Law"-Panel der Moin Filmförderung stieß das nicht auf große Begeisterung auf Produzentenseite, weil Zwischenfinanzierungen erforderlich wären, die bei der Risikofreudigkeit hiesiger Banken mühsam zu erlangen sind.

Ein Steuerzuschusssystem wie in Österreich, das großen und kleinen Produzenten offen steht und ohne Gremienentscheide greift, würde dagegen auch hier großen Anklang finden. Daneben wollte die Ampelkoalition prüfen, ob nicht den großen Streamingplattformen, die hier keine Steuern zahlen, eine Investitionsverpflichtung aufzuerlegen ist, die sich an ihrem hier getätigten Umsatz bemisst. Den Produzentenverbänden würde das gut gefallen, denn man könnte damit auch überfällige Regeln über einen Rechterückfall verbinden. Dem Bitkom- oder MPA-Migliedern gefällt das weniger, schließlich herrscht in der Produktionswirtschaft fast Vollbeschäftigung und mehr Projekte lassen sich wegen des Fachkräftemangels kaum stemmen. Die Qual der Wahl muss dann nicht sein, wenn einfach beides umgesetzt wird.

Und ob die Qual real wird, hängt von der Medienpolitik ab, die am liebsten auch die fällige FFG-Novelle in die weitere Zukunft schieben würde. Wer sich bis dahin mit den vielen guten Argumenten zu den einzelnen Modellen beschäftigen möchte, dem seien unter diesem Link 90 ausgesprochen instruktive Minuten empfohlen. Ansonsten heißt es Warten - hoffentlich nicht auf Godot!

Ulrich Höcherl, Herausgeber und Chefredakteur