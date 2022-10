Foto des Tages: "Die Mucklas und wie sich zu Pettersson und Findus kamen" feiert Weltpremiere

Kino

"Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen" feierte Weltpremiere auf dem 27. Internationalen Filmfestival Schlingel für Kinder und Junges Publikum. Das Spin-Off zu den beliebten "Pettersson & Findus"-Filmen wurde am vergangenen Sonntag in Anwesenheit von (v.l.n.r.) Ko-Produzent André Fetzer (Amour Fou), Ko-Regisseur Markus Dietrich, Sprecherin Nina Schatton, den Produzent*innen Helmut G. Weber, Talin Özbalik (Tradewind Pictures), Darsteller Uwe Ochsenknecht, Festivalleiter Michael Harbauer und Sprecher Marcel Mann einem begeisterten Publikum vorgestellt. Wild Bunch Germany bringt das Familienabenteuer am 20. Oktober 2022 in die Kinos. Foto: Daniela Schleich (PR-Veröffentlichung)