BKM-Spitzenpreis geht nach Ludwigslust

Bei der Verleihung der Kinoprogramm- und Verleiherpreise war das Luna Filmtheater der große Gewinner. Im Rahmen der ersten Vergabe in Präsenz nach zweijähriger Corona-Pause versprach Kulturstaatsministerin Claudia Roth angesichts der Energiekrise, dass man "mit Hochdruck" an weiteren Förderinstrumenten arbeite.

Das Kino International ist für Kulturstaatsministerin Claudia Roth kein unbekanntes Terrain - so hatte sie dort schon wenige Monate nach Amtsantritt beim Deutschen Produzententag gesprochen. Zur Cinema Vision 2030 konnte sie terminbedingt leider nicht erscheinen - aber den höchstdotierten deutschen Kinoprogrammpreis vergab sie nun selbst in einem der Vorzeigehäuser der Yorck-Kinogruppe, die 2019 mit dem Delphi Lux den Hauptpreis - und damit traditionsgemäß die Aufgabe, die nächstjährige Veranstaltung auszurichten - errungen hatte. Wobei sich "nächstjährig" durch die Pandemie natürlich ein wenig verschob, 2020 und 2021 fand die Preisvergabe nicht in Präsenz und nicht nach den gewohnten Kriterien statt.

Nun aber ging es zurück zum feierlichen Gala-Abend, an dem es in diesem Jahr 1,8 Mio. Euro an Prämien unter 209 Programmkinos zu verteilen galt. 2023 wird es zum Feiern somit nach Mecklenburg-Vorpommern gehen. Genauer gesagt: Nach Ludwigslust, wo Christian Quis und Bettina Westermann das Luna Filmtheater betreiben. Eine Spitzenprämie zu erhalten, ist für die beiden Kinomacher keine Premiere - erst 2020 war dies für sie bei der zweiten Verleihung der erst 2019 in ihrem Bundesland etablierten Kinokulturpreise der Fall gewesen. Doch wo es damals "nur" 9750 Euro Prämie waren, winkten diesmal ganze 20.000 Euro - sowie weitere 2500 Euro für das Dokumentarfilmprogramm.

Mit insgesamt 20.000 Euro Preisgeld durften auch die Betreiber:innen einiger weiterer Kinos die Veranstaltung verlassen: Für das Bamberger Lichtspiel & Cafe gab es 10.000 Euro für das allgemeine Jahresfilmprogramm sowie die mit 10.000 Euro dotierte Spitzenprämie im Bereich Dokumentarfilm. Im (vorerst geretteten) Moviemento flossen 15.000 Euro für das allgemeine Programm und jeweils 2500 Euro für Kinder- und Jugendfilmprogramm sowie Dokumentarfilmprogramm - dieselbe Aufteilung erfuhr auch die Karlsruher Schauburg. Beim Scala Programmkino in Lüneburg sprach die Jury für das Jahresfilmprogramm zwar "nur" 10.000 Euro zu - ergänzte aber mit Sonderprämien von je 5000 Euro für Kurzfilm- und Dokumentarfilmprogramm.

Über insgesamt 20.000 Euro durfte man sich auch in gleich zwei Casablancas freuen. Beide erhielten je 7500 Euro für das allgemeine Jahresfilmprogramm und 2500 Euro für das engagierte Abspielen von Dokumentarfilmen - aber während man in Ochsenfurt noch 10.000 Euro für das beste Kurzfilmprogramm zugesprochen bekam, war es in Oldenburg das Kinder- und Jugendfilmprogramm, das mit der Spitzenprämie von 10.000 Euro gewürdigt wurde.

Geehrt wurden an diesem Abend nicht nur Kinos, traditionell vergibt die BKM auch drei - in diesem Jahr wieder mit je 75.000 Euro dotierte - Preise "für besondere Leistungen bei der Verbreitung künstlerisch herausragender Filme". Die Verleiherpreise 2022 gingen an Grandfilm, Farbfilm und Piffl Medien.

Anlässlich der feierlichen Verleihung erklärte Kulturstaatsministerin Claudia Roth: "Wenn wir heute Abend die besten Kino- und Verleiherprogramme des vergangenen Coronajahres auszeichnen, würdigen wir vor allem die vielen Menschen, die für das Überleben der Kinos in Deutschland gekämpft haben. Allen unternehmerischen Risiken zum Trotz haben die Kinobetreiber und Verleiher dem deutschen und europäischen Film auch in dieser schweren Krise die Bühne bereitet, die er verdient. Viele von ihnen haben sich weiter für das Arthouse-Kino engagiert, das in unvergleichlicher Weise Raum bietet für künstlerisch Unerwartetes, Störendes und Inspirierendes. Damit haben sie auch in Zeiten mager gefüllter Kinokassen für die Vielfalt des kulturell anspruchsvollen Kinos gesorgt. Diese Vielfalt wollen wir bewahren. Deshalb wird der Bund auch künftig verlässlicher Partner sein, wenn es darum geht, das Kino in der Fläche und insbesondere das Arthouse-Kino auch in Konkurrenz zu den großen Streaming-Plattformen zukunftsfähig zu halten. Das gilt umso mehr angesichts der Energiekrise, in der wir mit Hochdruck an weiteren Förderinstrumenten arbeiten."