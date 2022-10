Gastbeitrag: "Das alte Gleichgewicht schwindet"

Im Vorfeld des Koproduktionsmarkts European Work in Progress Cologne werfen Jenny Walendy und Thania Dimitrakopoulou von The Match Factory einen kritischen Blick auf die Rahmenbedingungen im Arthouse-Markt - und erläutern, weshalb auch ihr Unternehmen schmerzhafte Entscheidungen wird treffen müssen.

Beim Koproduktionsmarkts European Work in Progress Cologne treffen vom 17. bis 19. Oktober Projekte in unterschiedlichen, aber zumeist fortgeschritteneren Produktionsstadien auf potenzielle Partner - darunter gerade auch Weltvertriebe. Im Vorfeld der Veranstaltung werfen Jenny Walendy (VP Business Affairs) und Thania Dimitrakopoulou (VP Acquisition & Sales) von The Match Factory in einem exklusiven Gastbeitrag einen kritischen Blick auf die Rahmenbedingungen im Arthouse-Markt - und erläutern, weshalb auch ihr Unternehmen zurückhaltend plant und schmerzhafte Entscheidungen wird treffen müssen:

"The Match Factory ist seit mehr als siebzehn Jahren Teil der fortschreitenden Veränderungen im deutschen und internationalen Markt für Arthouse-Filme. In dieser Zeit haben wir die Anfänge der Digitalisierung der Kinos und die Finanzkrise 2008 gesehen, aber auch den Aufstieg digitaler Plattformen und den Siegeszug der Streaming-Abonnements in der Corona-Pandemie.

In dieser Zeit hat sich unsere Proposition praktisch nicht verändert: 'The Match Factory ist ein weltweites Vertriebs- und Produktionsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Beste des Arthouse-Kinos auf den internationalen Markt zu bringen. Wir arbeiten leidenschaftlich gerne mit Filmen mit Handschrift und Visionen aus der ganzen Welt. The Match Factory hat enge Beziehungen zu renommierten Regisseuren und Produzenten aufgebaut und arbeitet gleichzeitig daran, vielversprechende neue Filmemacher mit einem starken, originellen Stil zu entdecken.'

Die enttäuschenden Zuschauerzahlen im ersten Halbjahr 2022 schlagen sich direkt auf den Erfolg unserer aktuellen Verkaufsstarts nieder. Nachdem viele Kinounternehmen, Verleiher und Weltvertriebe 2020 und 2021 (in unterschiedlich starkem Maß) von öffentlichen Hilfen profitieren konnten, um die massiven Umsatzeinbrüche durch die Corona-Pandemie zu kompensieren, sind wir nun weitestgehend wieder auf die Funktionalität des Marktes angewiesen. Diesem Markt fehlt ein Drittel bis die Hälfte seiner Kunden im Kino. Wo sind die Zuschauer? Wer sind die Zuschauer heute? Fehlen die richtigen Filme? Ist der Ort Kino für den Konsumenten nach der Pandemie attraktiv genug, um zurückzukehren? Müssen wir die Mechanismen der Herausbringung anpassen? Das sind die Fragen, mit denen sich die gesamte Auswertungsbranche aktuell beschäftigt.

Eine weitere Verunsicherung in der Branche erzeugen die Bemühungen der europäischen Kommission, den europäischen Binnenmarkt auch im Filmbereich zu harmonisieren. Es geht darum, die territorialen Beschränkungen zu verbieten, die im Filmhandel üblich sind. Es braucht wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass kaum ein unabhängiger Marktteilnehmer einen Vorteil davon haben wird. Eine Ausnahme wird hier höchstens der englischsprachige Markt sein, der von einer europaweiten Verfügbarkeit seiner Produkte profitieren könnte. Es ist zu hoffen, dass die ökonomische Harmonisierung der EU nicht über die Leiche der kulturellen und sprachlichen Vielfalt gehen muss, um zum Ziel zu kommen. Die sprachliche Übersetzung ist oft der kleinste Teil des Aufwands nationaler Verleiher, einen Film für ihr Land zu lokalisieren. Darüber hinaus geht es um passende Vermarktung, Vernetzung und Kommunikation, die für den gleichen Film durch die europäischen Länder stark variieren kann. Ohne diese gezielte Arbeit werden Arthousefilme möglicherweise europaweit technisch verfügbar sein, aber sichtbar werden sie dadurch nicht.

Der Fokus auf den Kinoumsatz zur Refinanzierung der Investitionen in Filme hat sich in den letzten Jahren noch zugespitzt - durch die Reduzierung des Programmeinkaufs der öffentlich-rechtlichen Sender und den obsolet werdenden physischen Videovertrieb. Das Arthousekino liegt nicht (mehr) im Programmfokus der großen Streamingdienste. Die Umsätze nicht-exklusiver Pay-VoD Angebote sind oftmals so gering, dass sie den Abrechnungsaufwand kaum rechtfertigen.

Die zurückhaltenden Zuschauerzahlen sind mehr oder weniger ein weltweites Phänomen. In unserer Zusammenarbeit mit überwiegend unabhängigen Verleihunternehmen weltweit machen sich zwei, drei erfolglose oder enttäuschende Kinostarts schnell bemerkbar. Verleiher versuchen mit den verschiedensten Werkzeugen gegenzusteuern. Sie erhöhen ihre Ausgaben für die Herausbringung und damit auch ihr Risiko. Sie experimentieren mit den unterschiedlichsten Formaten der Herausbringung (z.B. die ausschließlich auf einzelne Vorführungen im Kino komprimierte Aufführungsserie des amerikanischen Verleihs Neon für den Film Memoria" in den USA).

Wir spüren, dass das alte Gleichgewicht schwindet, das den Arthouse-Filmmarkt ausgemacht hat, solange wir ihn kennen. Ein Gleichgewicht, in dem ein Verleiher den Erfolg des einen Films nutzen konnte, um andere herauszubringen, die ihm keinen wirtschaftlichen Erfolg liefern würden. Filme, die jedoch die Diversität des Filmangebots stärken, Leidenschaft entfachen und Geschichten erzählen, die erzählt werden müssen. Aktuell hat kaum ein Verleih in Deutschland und weltweit die ökonomischen Kapazitäten, dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Die erfolgreichsten Filme sind 30 bis 50 Prozent weniger erfolgreich als 2019. Das, was übrig bleibt, brauchen die Verleiher dringend, um ihren Overhead zu decken.

Uns betrifft diese Entwicklung unmittelbar. Wir haben in diesem Jahr eine enorme Konsolidierung gespürt. Unsere Kunden sind noch da, aber ihr Fokus hat sich stark verengt. Geht es um einen Film, der so überzeugt wie "Close" von Lukas Dhont in Cannes, ist die Risikobereitschaft und der Wettbewerb da. Doch an andere herausragende Filme wagen sich die Verleiher signifikant weniger. Auch wenn wir hoffen, dass diese Entwicklung nur temporär ist, dass der Geschmack für die kleinen Perlen des Arthousekinos und die Leidenschaft der Zuschauer, diese Filme zu entdecken, zurückkehrt, müssen wir aktuell darauf reagieren.

Am Ende dieses Jahres 2022 und darüber hinaus werden wir zurückhaltend planen. Wir werden die Anzahl der Filme, die wir einkaufen, vermutlich verringern. Auch für uns ist das Gleichgewicht der Filme eine wichtige Frage. Wir wollen weiterhin Talente entdecken, die die Kinozuschauer überraschen. Wir wollen unseren Regisseuren treu bleiben, deren Weg und Vision wir seit langem teilen. Aber wir werden wirtschaftliche Entscheidungen treffen müssen, die schmerzhaft sind. Wir werden manche Perle des Arthousekinos nicht mehr auf den Markt bringen können, weil sie die 100.000 oder 200.000 Euro Investitionen, die wir in Minimumgarantie und Vertriebsvorkosten leisten, nicht annähernd zurückbringen könnte.

Wie viele unserer Kollegen in der Branche, in Produktion, Vertrieb, Verleih und Kino, glauben wir nach wie vor an die Relevanz und Kraft unserer Filme. Wir gehen mit Neugier und offenen Augen auf Märkte wie EWIP in Köln. Wir schauen uns die Projekte dort an und analysieren, welches Potential sie haben, auf dem aktuellen Markt zu brillieren. Die Selektion ist definitiv stärker als vor drei Jahren. Herausragende Filme werden dennoch ihr Heim bei uns finden. Wir bleiben uns treu."

Jenny Walendy (VP Business Affairs) und Thania Dimitrakopoulou (VP Acquisition & Sales) von The Match Factory

Trotz der herausfordernden Situation betonen Walendy und Dimitrakopoulou, dass das kommende Line-Up ihres Unternehmens "wunderbare Überraschungen und alte Bekannte" bereithält: "'La Chimera' von der italienischen Regisseurin Alice Rohrwacher, der mit einer Starbesetzung von Josh O'Connor und Isabella Rossellini aufwartet, 'Above the Dust' der neue Film von Wang Xiaoshuai, der uns mit seinem fesselnden Familienepos 'Bis dann, mein Sohn' auf der Berlinale 2019 beeindruckte. Der junge 'Altmeister' Aki Kaurismäki wird uns mit einem neuen Werk beglücken, ebenso wie der tatsächlich alte, aber unerschöpfliche Meister Marco Bellocchio. Mit 'La Brujeria' setzen wir unsere Zusammenarbeit mit Fabula fort, dieses Mal mit einem begabten jungen Regisseur aus Chile, der eine erstaunliche Geschichte voller Mystik und Geheimnisse auf der abgelegenen Insel Chiloé im späten 19. Jahrhunderts. Aus dem deutschsprachigen Raum freuen wir uns auf die neuen Filme von Christian Petzold, Emily Atef, Margarethe von Trotta, Christoph Hochhäusler und Barbara Albert."