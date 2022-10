AMC Networks setzt globale Einführung von AMC+ fort

Aufhorchen lässt eine aktuelle Mitteilung von AMC Networks, wonach die Einführung von AMC+ in weiteren europäischen Territorien in den nächsten Monaten bekannt gegeben werden soll. Ob Deutschland dabei sein könnte, ist allerdings hoch spekulativ. Der Streamingdienst AMC+ wurde zuletzt in Märkten in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum eingeführt

In Spanien ist der Dienst auf Orange TV, Vodafone TV, Jazztel TV und als Channel auf Prime Video und Apple TV verfügbar. In Indien ist AMC+ über Prime Video und Apple TV verfügbar, und in Korea wurde AMC+ ebenfalls bei einem Vertriebspartner gestartet. In Neuseeland ist AMC+ jetzt über eine Reihe von Apps für den Direktzugang über das Internet, sowie über Apple- und Android-Geräte verfügbar. In Australien lässt sich AMC+ u.a. über Apple-, Android- und Amazon Fire-Geräte sowie über Prime Video und Apple TV ansteuern.

Miquel Penella, President of Streaming Services bei AMC Networks, kommentierte: "Diese jüngsten internationalen Starts unterstreichen die wachsende Nachfrage nach AMC+ bei Vertriebspartnern, da wir unsere bahnbrechenden Dramen und epischen, von Fans geliebten, Serien einem neuen Publikum zugänglich machen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Betreibern und Plattformen, wenn wir die weltweite Einführung von AMC+ in den kommenden Monaten fortsetzen."

Dass sich AMC in Zentral- und Osteuropa weiter ausbreiten will, hatte bereits ein AMC-Manager im Juni auf einer Podiumsdiskussion in Dubrovnik angedeutet.

In den USA ist AMC+ im Sommer 2020 und in 2021 in Kanada gestartet worden.

AMC Networks steht u.a. für das Franchise "The Walking Dead".