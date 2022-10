Netflix lässt unabhängige Quotenmessung in UK zu

Der Verband BARB (Broadcasters' Audience Research Board), der in Großbritannien für TV-Quoten-Messung zuständig ist, hat nach eigenen Angaben Netflix für die Mess-Teilnahme gewonnen. Somit sei BARB die weltweit erste unabhängige Organisation, der sich Netflix in einem einzelnen Land angeschlossen habe.

Seit November 2021 sind Streaming-Dienste integraler Bestandteil der standardisierten Berichterstattung darüber, was Zuschauer auf linearen und bei On-Demand-Diensten sehen. Die tägliche Berichterstattung umfasst u.a. die aggregierte Betrachtung von SVoD/AVoD- und Video-Sharing-Plattformen.

Reed Hastings, Co-CEO Netflix, gab zu dem Vorgang ein persönliches Statement heraus: "Bereits 2019 habe ich auf der RTS-Konferenz in Cambridge die Idee begrüßt, dass die Zuschauerzahlen von Netflix unabhängig gemessen werden. Seitdem sind wir mit BARB in Kontakt geblieben und freuen uns, dass wir uns für die vertrauenswürdige Messung der Fernsehnutzung in Großbritannien engagieren."

Justin Sampson, Chief Executive BARB, erklärte: "Unsere Zuschauermessung passt sich ständig an die neuen Plattformen und Geräte an, die von den Menschen genutzt werden, um ihre Lieblingssendungen zu sehen. Letztes Jahr haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht, als wir anfingen, die Zuschauerzahlen für Streaming-Dienste zu melden. Das Engagement von Netflix für BARB ist ein klares Signal, dass unsere Arbeit für neue und etablierte Marktteilnehmer wertvoll ist."

Ab der zweiten Novemberwoche 2022 will BARB die monatlichen Reichweiten und Sehbeteiligungen für Sendergruppen und SVoD/AVoD-Dienste veröffentlichen, die mehr als 0,5 Prozent der gesamten identifizierten Sehbeteiligung ausmachen. Ebenfalls ab November wird BARB seine wöchentliche Berichterstattung über die 50 meistgesehenen Sendungen auf alle linearen Kanäle und SVoD-Anbieter ausweiten.