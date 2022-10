MFG: 500.000 Euro für Animationsfilm "The Light of Aisha"

Das Fördergremium der MFG Baden-Württemberg hat in seiner dritten Vergabesitzung des Jahres 2022 an 19 Filmprojekte Mittel in Höhe von knapp 3,3 Mio. Euro vergeben, davon 14 Produktionsförderungen in einem Gesamtvolumen von 3,15 Mio. Euro.

Wie aus einer aktuellen Pressemitteilung der MFG Baden-Württemberg hervorgeht, ging die höchste Einzelsumme von 500.000 Euro an den internationalen Animationsfilm "The Light of Aisha", an dem von deutscher Seite die Stuttgarter Peng!-Boom!-Tschak!-Films beteiligt ist. Die Autoren Xavier Romero und Llorenc Espanol waren für ihr Drehbuch beim Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart im Frühjahr mit dem Deutschen Animationsdrehbuchpreis ausgezeichnet worden. Es erzählt die Geschichte von Aisha, die sich ein verbotenes Buch aus der Bibliothek des Kalifen nimmt, ohne dafür die Erlaubnis zu haben. Als ihr Vater dafür angezeigt wird, muss sie sich auf eine abenteuerliche und gefährliche Reise machen, um das Buch zurückzuholen und ihren Vater zu retten.

490.000 Euro hat die MFG Baden-Württemberg aktuell an Trimafilm für die komödiantische TV-Serie mit dem Arbeitstitel "Lust" zugesprochen. Im Mittelpunkt des Drehbuchs von Bartosz Grudziecki, Carolina Zimmermann, Mercedes Lauenstein, Karla Cristóbal und Berthold Wahjudi stehen Zeno und Freddy, die in diesem Jahr 30 werden und sich seit ihrem 15. Lebensjahr lieben. Sie werden von allen um ihre Beziehung beneidet, wollen sich aber jetzt trennen.

Weitere Förderungen hat die MFG Baden-Württemberg aktuell u.a. Marc Brummunds Drama mit dem Arbeitstitel "Ein Mann seiner Klasse" (Drehbuch: Marc Brummund, Nicole Armbruster, Saxonia Media, 350.000 Euro), Francis Meletzkys Theodor-Storm-Verfilmung "Der Schimmelreiter" (Drehbuch: Leonie Breinersdorfer, B+M Entertainment, 300.000 Euro) und Marcus Vetters Dokumentation "Das Alzheimer Protokoll" (Filmperspektive, 180.000 Euro) zugesprochen bekommen.

Weitere Informationen unter www.mfg.de.