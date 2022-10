Constantin veröffentlicht Verleihstaffel 2023

Im Kölner Cinedom durfte Der Nachname" gleich zwei umjubelte Premieren feiern: Eine branchenexklusive im Rahmen der Filmmesse 2022 im August - und kürzlich eine große Publikumspremiere. Während man nun gespannt auf den bundesweiten Start des Herbst-Highlights am 20. Oktober wartet, hat die Constantin nun bereits einen Ausblick auf ihre Verleihstaffel 2023 veröffentlicht und in diesem Zuge auch eine aktualisierte Startliste vorgelegt.

Los geht es seitens der Münchner im kommenden Jahr am 26. Januar mit Caveman". Regisseurin Laura Lackmann adaptierte die gleichnamige Theatervorlage - eines der erfolgreichsten Bühnenstücke - und verfilmte ihr eigenes Drehbuch mit einem starbesetzten Cast rund um Moritz Bleibtreu und Laura Tonke in den Hauptrollen. Mit an Bord sind unter anderem auch Wotan Wilke Möhring, Martina Hill und Jürgen Vogel.

Passend zum Valentinstag kommt am 16. Februar mit Perfect Addiction" eine leidenschaftliche Lovestory, die zuvor schon Millionen an Leser:innen in Romanform begeisterte. Nur zwei Wochen später startet die Constantin Sonne und Beton", die mit Spannung erwartete Adaption des gleichnamigen Debütromans und Bestsellers von Felix Lobrecht. Regisseur David Wnendt setzte die authentische Geschichte mit einem jungen Cast an Originalschauplätzen in Berlin um. Auch für Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry" (Kinostart 16. März) lieferte ein millionenfach verkaufter (und preisgekrönter) Roman die Vorlage.

Über den außerordentlichen Erfolg der Leinwandverfilmungen nach den immens populären Romanen von Rita Falk muss man wohl nicht viele Worte verlieren - selbst die Pandemie konnte schließlich nicht verhindern, dass auch die beiden jüngsten Teile zu Besuchermillionären avancierten. Auf Guglhupfgeschwader" mit seinen rund 1,3 Mio. Besuchen folgt am 10. August als bereits neunter Teil "Rehragout-Rendezvous", natürlich mit dem bewährten Dreamteam rund um Kultpolizist Franz Eberhofer.

Noch vor diesem besonderen Highlight bietet am 29. Juni Skatergirlz" Family-Entertainment mit den bekannten Influencer-Zwillingen Lisa und Lena Mantler in ihrer ersten Kinorolle. In die Weiten des Weltraums entführt das Abenteuer Wow! Nachricht aus dem All" am 28. September.

Last but not least steht 2023 auch ganz im Zeichen der Musketiere: Denn mit den großen internationalen Produktionen "The Three Musketeers: D'Artagnan" und The Three Musketeers: Milady" kommen am 13. April und 14. Dezember gleich zwei aufwändige Neuverfilmungen der weltberühmten Vorlage auf die Leinwand.

So viel zu den bereits kommunizierten Titeln - darüber hinaus werden auch der 30. März und der 7. Dezember noch im Zeichen großer Constantin-Starts stehen; welchen, ist allerdings noch offen. Gleiches gilt für den 28. März, den 19. September und den 31. Oktober 2024...

Die aktuelle Startliste im Überblick:

20.10.2022 "Der Nachname"

26.01.2023 "Caveman"

16.02.2023 "Perfect Addiction"

02.03.2023 "Sonne und Beton"

16.03.2023 "Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry"

30.03.2023 Untitled Constantin Event Film

13.04.2023 "The Three Musketeers - D'Artagnan"

29.06.2023 "Skatergirlz"

10.08.2023 "Rehragout-Rendezvous"

28.09.2023 "Wow! Nachricht aus dem All"

07.12.2023 Untitled Constantin Event Film

14.12.2023 "The Three Musketeers - Milady"

28.03.2024 Untitled Constantin Event Film

19.09.2024 Untitled Constantin Event Film

31.10.2024 Untitled Constantin Event Film