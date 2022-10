Emmy-Nominee Sydney Sweeney ist die neue "Barbarella"

In einer Neuverfilmung des SciFi-Comics tritt die zweifach Emmy-nominierte Schauspielerin in die Fußstapfen von Jane Fonda.

Sydney Sweeney, für ihre Rollen in The White Lotus" und Euphoria" für einen Emmy nominiert, übernimmt die Hauptrolle in einer Neuverfilmung von Jean-Claude Forests Comic "Barbarella". Das berichtet Deadline.

Das im 41. Jahrhundert spielende SciFi-Comic um die Geheimagentin Barbarella, die einen kriminellen Wissenschaftler daran hindern soll, für die gefürchtete Schwarze Königin eine vernichtende Waffe zu entwickeln, wurde bereits 1968 mit Jane Fonda in der Hauptrolle verfilmt.

Die von Sony Pictures geplante Neuverfilmung steckt dem Bericht zufolge noch in der Entwicklungsphase; Regisseur und Drehbuchautor werden noch gesucht.

Sony hatte Sydney Sweeney bereits für eine Rolle in dem "Spider-Man"-Spinoff Madame Web" verpflichtet gehabt, das am 15. Februar 2024 in die deutschen Kinos kommt.