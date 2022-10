Naomi Kawase ist Jurypräsidentin beim Filmfestival in Kairo

Die japanische Regisseurin Naomi Kawase ist Präsidentin der internationalen Jury beim Cairo International Film Festival. Das gab das Festival, dessen 44. Ausgabe von 13. bis 22. November stattfindet, heute bekannt.

"Die Anwesenheit eines cineastischen Talents wie Naomi Kawase als Präsidentin der internationalen Jury ist die Fortsetzung der erfolgreichen Tradition, die das CIFF in den vergangenen Jahren etabliert hat, weltweit führende Filmemacher für diesen Posten einzuladen", erklärt der Künstlerische Leiter des Festivals, Amir Ramses.

Naomi Kawase gilt als die jüngste Gewinnerin der Camera d'Or für den besten Debütfilm in Cannes - 1997 für Moe no suzaku". Für Der Wald der Trauer" war sie in Cannes im Jahr 2007 mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet worden, 2009 erhielt sie in der Cannes-Sektion Quinzaine des Réalisateurs die Carrosse d'Or für ihr Lebenswerk.

Im vergangenen Jahr war ihr Familiendrama "True Mothers" für ihr Heimatland Japan ins Rennen um eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" gegangen.