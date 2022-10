"Meinung junger Menschen sichtbarer machen"

Bereits zum dritten Mal hatten Mitglieder der FBW-Jugend-Filmjury in diesem Jahr, die Gelegenheit, auf Einladung der veranstaltenden AG Kino-Gilde die Möglichkeit, an der Filmkunstmesse Leipzig teilzunehmen - und im Nachgang ziehen die FBW und der Arthouse-Verband nun ein positives Fazit dieser Kooperation.

Wie schon 2021 kuratierte eine in diesem Jahr aus Henriette Schenck (19), Arwid von Sarnowski (16) und Yaron Volk (16) bestehende Jury, die von Melika Gothe (Sektion Generation Berlinale) betreut wurde, drei aus über 20 vorab eingereichten Filmen, stellte diese den Kinobetreibenden vor Ort vor und würdigte sie auch im Rahmen der abschließenden Verleihung der Gilde-Filmpreise; konkret fiel die Wahl in diesem Jahr auf "Passagiere der Nacht", "Close" und The Ordinaries"(letzterer gewann auch den Publikumspreis der Filmkunstmesse).

Petra Rockenfeller, Vorstandsmitglied der AG Kino-Gilde, hob die wichtigen Impulse hervor, die die erneute Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung der Jugendjury geliefert habe: "Schon im letzten Jahr haben wir gemerkt, wie inspirierend und frisch der unmittelbare Input der Vertreter des jungen Publikums ist. Die aktive Einbindung der jungen Filmexperten und Expertinnen in das Programm und die durchweg positive Reaktion auf ihre Beiträge in Workshops, Vorträgen oder Präsentationen setzt auch ein wichtiges Signal an die gesamte Kinobranche: Wenn wir junge Menschen für Arthousefilme erreichen wollen, müssen wir ihnen mehr zutrauen und ihre Meinung wertschätzen sowie sichtbarer machen und zusätzlich im Filmangebot umsetzen."

Ganz in diesem Sinne stehen die von der Jury erstellten Bewertungstexte nun (neben weiteren) online - Sie finden Sie an dieser Stelle - und können von den Kinos zur Bewerbung dieser kommenden Starts eingesetzt werden.

Äußerst positiv blicken nicht zuletzt auch die jungen Kinofans auf ihre Tätigkeit zurück. Für Arwid von Sarnowski war die Filmkunstmesse "eine sehr spannende Woche, in der ich nicht nur großartige Filme schauen konnte, sondern auch einen neuen Einblick in die Kinowelt bekommen habe und mit den verschiedensten Leuten aus der Branche ins Gespräch gekommen bin. Eine unvergessliche Zeit, die mir nochmal gezeigt hat, wie schön es ist, Kino zu erleben". Yaron Volk ergänzt: "Am meisten gefreut hat mich der Austausch mit verschiedensten Personen auf der Messe; der Austausch mit anderen Menschen, die den Film genauso lieben wie ich!" Und Henriette Schenk erklärt: "Von der FKM22 bleibt mir ein Gefühl von Gemeinschaft: Menschen, die auf unterschiedlichste Art und Weise mit Film verbunden sind - und sich vor allem auch mit Film verbunden fühlen - sind zusammengekommen; zu tollen Screenings, um neue Ideen zu entwickeln und gemeinsam zu diskutieren. Es waren ereignisreiche Tage, von denen ich keine Sekunde missen möchte."