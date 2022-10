Markus Söder ehrt Markus Lanz

Der in Bruneck in Südtirol geborene Fernsehmoderator Markus Lanz, der im ZDF seit 2008 dienstags bis donnerstags durch seine Talksendung führt und zuvor als Moderator für RTL tätig gewesen war, erhält bei der Verleihung des "Blauen Panther TV & Streaming Award" den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten.

"Markus Lanz ist ein kluger, hartnäckiger und immer akribisch vorbereiteter Talkmaster. Mit der Sendung ´Lanz´ bringt er seinem Publikum auch komplexe Debatten und Themenlagen verständlich und unterhaltsam nahe. Dabei begegnet er seinen Gesprächspartnern mit einer geradezu trügerischen Leichtigkeit, bei der sich sein Gegenüber nicht in Sicherheit wiegen sollte. So mancher Gast ist ihm so in die sprichwörtliche Falle gegangen - zum großen Vergnügen der Zuschauer. Dank der Aussagen und Details, die Markus Lanz in seiner unerreichten Art herauskitzeln kann, hat er eine einzigartige Stellung in der deutschen Fernsehlandschaft erreicht. Zugleich begegnet er allen seinen Gesprächspartnern fair und auf Augenhöhe, so dass keiner unversöhnt aus dem Studio geht und jeder gerne wiederkommt. Markus Lanz schafft daher Diskussion und Meinungsbildung - mit Charme und im allerbesten Sinne des Wortes. Das ist existenziell wichtig für unsere lebendige Demokratie", erklärt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Die Verleihung des "Blauen Panther - TV & Streaming Award" - ehemals Bayerischer Fernsehpreis - findet am 19. Oktober im Rahmen der Medientage München (18. bis 20. Oktober) in der BMW Welt statt und wird ab 22 Uhr im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt.