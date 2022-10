"Music for Black Pigeons" eröffnet 64. Nordische Filmtage Lübeck

Die Deutschlandpremiere des Dokumentarfilms "Music for Black Pigeons" von Jørgen Leth und Andreas Koefoed, der zuvor auf der Mostra zu sehen gewesen war, eröffnet am 2. November die 64. Ausgabe der Nordischen Filmtage Lübeck.

Das gaben die Festivalleiter Susanne Kasimir und Thomas Hailer zusammen mit der Senatorin für Kultur und Bildung, Monika Frank, heute im Rahmen der Programmpressekonferenz bekannt.

Insgesamt zeigen die Nordischen Filmtage bis zum 6. November in neun Festivalsektionen 173 Filme, von denen mehr als 70 Prozent auch als Stream zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt werden auf dem Festival zwölf Jury- und Publikumspreise in einem Gesamtwert von 63.000 Euro vergeben, die - mit Ausnahme des Ehrenpreises an den isländischen Regisseurs Fridrik Thor Fridriksson bei der Festivaleröffnung am 2. November - bei der Abschlussgala am 6. November im Theater Lübeck verliehen werden.

"Unser Publikum kann sich einmal mehr auf einen kraftvollen Auftritt der baltischen und nordischen Länder in allen Sektionen freuen. Das Programm in allen Sektionen zeichnet sich durch eine überwältigende Vielfalt an Formen und Genres aus und ist eine deutliche Einladung zur Rückkehr ins Kino, zum gemeinsamen Erlebnis auf der großen Leinwand", erklärte der Künstlerische Leiter der Nordischen Filmtage Lübeck, Thomas Hailer, im Rahmen der Pressekonferenz.

Geschäftsführerin Susanne Kasimir ergänzte: "Unser herzlicher Dank geht an unsere alten und neuen Förderer und Sponsoren, von denen einige sogar ihr Engagement ausgeweitet haben. Dem ungestörten Filmvergnügen steht nichts im Weg. Gemeinsam mit unseren Dienstleistern tun wir alles für die Sicherheit des Publikums. Mit behutsamen Änderungen im Festivalbetrieb gewährleisten wir auch dieses Jahr reibungslose Abläufe in den Spielstätten."

Ausführliche Informationen zum Programm der 64. Nordischen Filmtage Lübeck unter www.nordische-filmtage.de.