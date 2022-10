Österreich: Parlamentarische Begutachtung bringt neues Anreizmodell auf den Weg

Nächster Schritt, um das neue Anreizmodell in Österreich auf den Weg zu bringen: Ein Neuerlass des Filmstandortgesetzes sowie Novellen des Filmförderungsgesetztes wurden heute durch das Bundeskanzleramt in die parlamentarische Begutachtung geschickt. Dieser Vorgang bedeutet konkret: Die im Juli 2022 präsentierten Anreizförderungen FISA+ und ÖFI+ werden umgesetzt.

Nächster Schritt, um das neue Anreizmodell in Österreich auf den Weg zu bringen: Ein Neuerlass des Filmstandortgesetzes sowie Novellen des Filmförderungsgesetztes wurden heute durch das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium für Kunst, Kultur und Sport sowie das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft in die parlamentarische Begutachtung geschickt. Dieser Vorgang bedeutet konkret: Die im Juli 2022 präsentierten Anreizförderungen FISA+ und ÖFI+ werden umgesetzt und für Januar 2023 startklar gemacht. Die Frist für das Begutachtungsverfahren läuft bis zum 2. November.

Das Modell sieht einen auf Basis eines Kriterienkatalogs automatisch vergebenen und nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von bis zu 35 Prozent der in Österreich im Rahmen von Filmproduktionen getätigten Ausgaben vor, davon fünf Prozent für die Berücksichtigung klimaverträglicher Kriterien. Die Maximalhöhe des Zuschusses liegt bei fünf Millionen Euro pro Film.

"Das neue Modell stellt für die gesamte Branche die Weichen in die Zukunft", betont Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft. "Das Anreizmodell wird für Kino, TV, Streaming und Postproduktions-Dienstleitungen gleichermaßen gültig und darüber hinaus ungedeckelt sein: das ist ein echter Meilenstein für die Filmbranche. Wir sind stolz darauf, dass Österreich mit dem Grünen Bonus für klimafreundliche Produktionen europaweit zum Vorreiter wird, und die Zusatzfinanzierung für Projekte mit hohem Frauenanteil ist gerade jetzt ein wichtiges Zeichen", so der Obmann des Fachverbandes weiter.

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer sagte im Zuge der Begutachtung: "Mit dem neuen Fördermodell für nationale und internationale Produktionen werden Filmschaffende in Österreich vom Wachstum des audiovisuellen Sektors profitieren können. Das Programm ÖFI+ im Österreichischen Filminstitut wird den Kinofilm und die heimische Filmebranche im Wettbewerb nachhaltig stärken. Für Filmschaffende und Kreative bringt das neue Filmpaket ab 2023 mehr qualifizierte Arbeitsplätze, einen Internationalisierungsschub und ein Plus an Planungssicherheit."