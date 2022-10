Einschaltquoten: "Die Kanzlei" rutscht unter Fünf-Mio.-Zuschauer-Marke

4,87 Mio. Zuschauer (MA: 18 Prozent) sahen gestern nach der "Tagesschau" (4,93 Mio. Zuschauer / MA: 18,3 Prozent) im Ersten die Anwaltserie Die Kanzlei", die damit gut 300.000 Zuschauer und gut einen Prozentpunkt unter ihrem Vorwochenwert lag und erstmals seit drei Wochen die Fünf-Mio.-Zuschauer-Marke verfehlte. Die anschließende Krankenhausserie In aller Freundschaft" blieb mit 4,28 Mio. Zuschauer (MA: 16,6 Prozent) rund 150.000 Zuschauer und einen halben Prozentpunkt unter ihrem Vorwochenwert. Das ZDF erzielte seine größte Reichweite des gestrigen Tages mit den Rosenheim-Cops", die ab 19.25 Uhr auf 4,16 Mio. Zuschauer (MA: 16,8 Prozent) gekommen waren.

Primetimesieger bei den 14- bis 49-Jährigen war gestern Abend die RTL-Landwirtebrautschau "Bauer sucht Frau", die mit 16,6 Prozent sogar leicht über dem Wert des Staffelauftakts am Montag lag und damit das einzige Primetimeprogramm mit einem zweistelligen Marktanteil in dieser Zielgruppe war.

Die beiden ARD-Serien "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft" verzeichneten 14/49-Marktanteile von acht und 7,8 Prozent. Das True-Crime-Doku-Drama "Unschuldig im Gefängnis? Der Fall Andreas Darsow" brachte ProSieben in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von 7,7 Prozent ein, Schwestersender Sat1 kam mit den Crimeserien Navy CIS" und Navy CIS: L A" auf 7,1 bzw. 6,6 Prozent.

Kabel eins lag mit der Kinokomödie Hangover" mit einem Marktanteil von 6,8 Prozent in der Gunst der 14- bis 49-Jährigen vor dem Staffelfinale der Vox-Comedyserie "And Just Like That...", die mit einer Doppelfolge auf 5,4 und 6,6 Prozent kam, und der RTLZWEI-Sozialreportage "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" (6,3 Prozent).