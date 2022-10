60. Viennale: Ein Sprung in die Filmgeschichte und Gegenwartskino

Gestern hat Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi im Metro Kinokulturhaus Wien das Programm der 60. Jubiläumsausgabe präsentiert. Neben aktuellen Highlights der großen A-Festivals wartet die Viennale wie gewohnt mit besonderen, klug kuratierten Sektionen auf, in denen Filmemacher wie Elaine May, Med Hondo oder der argentinische Film Noir im Mittelpunkt stehen. Für die Geburtstagsedition haben zudem sechs renommierte internationale Autorenfilmer je einen Festivaltrailer realisiert.

Das Geburtstagsprogramm umfasst viel Filmhistorisches, greift jedoch natürlich auch das Filmschaffen der Gegenwart auf. Eva Sangiorgi ist es wichtig, dass Filmfestivals "Orte für Diskussionen und Debatten" sind. "Also muss auch die Viennale eine Gelegenheit zur Konfrontation bieten: eine öffentliche Arena für die Auseinandersetzung mit den Regeln und ethischen Grundsätzen, auf denen unsere Gesellschaft beruht. Denn die Denkprozesse und die Codes unserer Zivilisation zu hinterfragen, muss nicht nur erlaubt sein, es ist dies in einer Zeit, die von Revisionismus überwältigt zu werden droht und von Dogmatismus unter Druck gesetzt wird, sogar notwendiger denn je."

Im Programm des aktuellen Filmschaffens spielen bei der Viennale auch österreichische Filme eine Rolle. Neben dem Eröffnungsfilm zeigt das Festival über 20 Kurz- und Langfilme aus heimischer Produktion, unter anderem Mutzenbacher" von Ruth Beckermann, Ulrich Seidls Sparta", Eismayer" von David Wagner, "A Matter Out of Place" von Nikolaus Geyrhalter oder Amina Handkes "Mein Satz". Aus Deutschland ist u.a. Carolin Schmitz' "Mutter", Human Flowers of Flesh" von Helena Wittmann oder die Dokumentarfilme "Lars Eidinger - Sein oder Nichtsein" und Werner Herzog - Radical Dreamer" dabei.

Im Spielfilmprogramm finden sich zudem zahlreiche Highlights der vergangenen großen Festivals wie RMN" von Cristian Mungiu, Drei Winter" von Michael Koch, Women Talking" von Sarah Polley, Coupez!" von Michel Hazanavicius, Les amandiers" von Valeria Bruni Tedeschi, Aftersun" von Charlotte Wells, All the Beauty and the Bloodshed" von Laura Poitras, Tchaikovsky's Wife" von Kirill Serebrennikov, "Close" von Lukas Dhont, The Banshees of Inisherin" von Martin McDonagh oder Saint Omer" von Alice Diop.

Wie immer sehr besonders kuratiert sind die Schwerpunkte des Festivals: Eine Hommage mit all ihren vier Regiearbeiten ist der "Queen of Comedy" Elaine May gewidmet, die nach Ida Lupino die erste Frau in Hollywood war, die auch hinter die Kamera trat und die männlich dominierte Industrie aufbrach.

Einen filmhistorischen Einblick erhält das Viennale-Publikum in den argentinischen Film Noir, dessen Beiträge während des Peronismus (1949-1956) entstanden sind. Unter dem Titel "Die Schatten des Südhafens" hat das Festival Werke wie Apenas un delincuente" von Hugo Fregonese, "Los tallos amargos" von Fernando Ayala oder Native Son" von Pierre Chenal programmiert. Laut Viennale ist dem großen Engagement des für seine Nachforschungen in den lateinamerikanischen Archiven bekannten Filmhistorikers Fernando Martín Peña sowie zahlreichen Institutionen, darunter die University of California (UCLA) und die Library of Congress in Washington, zu verdanken, dass die hier zur Aufführung kommenden Arbeiten gerettet, erhalten, restauriert werden konnten.

Monografien gibt es dieses Jahr gleich zwei, zum einen wird ein Schlaglicht auf Med Hondo, Begründer des afrikanischen Kinos, geworfen, zum anderen auf den iranischen Filmemacher und Literaten Ebrahim Golestan, der am 19. Oktober seinen 100. Geburtstag feiert.

Die Retrospektive ist, wie bereits gemeldet, dem Japaner Yoshida Kiju gewidmet. Zwöfl von ihm selbst ausgewählte werde werden dem Wiener Publikum vorgestellt.

Für das 60. Jubiläum hat sich das Festival nicht nur einen Trailer gegönnt, sondern gleich sechs, die abwechselnd vor den Filmvorführungen laufen. Und noch dazu von renommierten Filmemachern. Unter der Aufgabenstellen einen kleinen Film zu drehen, der die expansive Kraft des Kinos feiert, auf seine Geschichte eingeht und zum Nachdenken über die Welt anregt gingen Hamaguchi Ryusuke, Sergei Loznitsa, Albert Serra, Narcisa Hirsch, Claire Denis und Nina Menkes ans Werk.

Das umfangreiche Filmprogramm wird abgerundet durch Aktivitäten wie Filmgespräche, Diskussionsrunden zu den Themen "Männlichkeit" und "Narrative und Manipulation" sowie eine Meisterklasse mit dem philippinischen Filmemacher Lav Diaz.

Die 60. Viennale läuft vom 20. Oktober bis 1. November. www.viennale.at.