"Mord ist ihr Hobby"-Schauspielerin Angela Lansbury gestorben

Der britisch-amerikanische Fernseh- und Kinostar Angela Lansbury ist am Dienstag mit 96 Jahren in Los Angeles verstorben. In Deutschland wird sie wohl für immer für ihre Rolle der Jessica Fletcher in der TV-Serie "Mord ist ihr Hobby" bekannt bleiben. Aber die Schauspielerin hatte eine 75 Jahre umspannende Karriere, die mit dem Leinwand-Debüt im George-Cukor-Film "Das Haus der Lady Alquist" im Jahr 1944 begann, dessen Drehbuch noch die österreichische Legende Walter Reisch mit schrieb.

Lansbury wurde drei Mal für den Oscar nominiert: Gleich für ihr Debüt, für "The Picture of Dorian Gray" und zuletzt 1962 für den Spionage-Thriller "Botschafter der Angst". 2014 erhielt sie einen Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk. Sie hält bis heute den Emmy-Rekord für die meisten Nominierungen mit zwölf Listenplätzen für die CBS-Serie "Mord ist ihr Hobby", die zwölf Staffeln lief und Lansbury auch vier Golden-Globe-Auszeichnungen einbrachte.

Lansbury wurde am 16. Oktober 1925 in London geboren. Ihre Mutter war eine irische Theaterschauspielerin. Die Flugangriffe der Nazis auf Großbritannien brachten die Familie zur Auswanderung nach New York, wo Lansbury Schauspiel studierte. Der Durchbruch mit "Das Haus der Lady Alquist" sicherte ihr einen langfristigen Vertrag mit MGM.