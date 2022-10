Braunschweiger Filmfestival verlängert Partnerschaft mit Volkswagen Financial Services

Das Braunschweig International Film Festival (BIFF) hat die Verlängerung der nunmehr über 25-jährigen Partnerschaft mit Volkswagen Financial Services bekanntgegeben. Der automobile Finanzdienstleister hat in diesem Zuge als Hauptpartner des Festivals sogar das Sponsoring erhöht, womit das Festival ein Preisgeld von gesamt 65.500 Euro zur Verfügung hat. "Eine Rekordsumme", wie das Festival mitteilt.

"Insbesondere in der aktuellen Zeit zwischen den globalen Herausforderungen ist die Verlängerung und gar Vergrößerung des Sponsorings ein wichtiges Signal für die hiesige Kulturlandschaft", so Filmfest-Vorsitzender Thorsten Rinke in der Festivalmitteilung. Treue Sponsoren und Förderer seien essentiell für jedes kulturelle Format.

Anthony Bandmann, Vorstandsmitglied der Volkswagen Financial Services, fügt hinzu: "Bei aller Internationalität; unser Headquarter befindet sich in Braunschweig. Hier ist unsere Heimat und hier liegen unsere Wurzeln. Als guter Corporate Citizen sind wir dem Gemeinwohl verpflichtet. Und deshalb unterstützen wir auch das kulturelle und soziale Leben in Braunschweig mit unseren zahlreichen Engagements."

Dieses Jahr findet das Braunschweig International Film Festival zum 36. Mal statt - vom 7. bis 13. November in einer hybriden Form.