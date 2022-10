Disney verschiebt Marvel-Schwergewichte

Disney hat aktuell einige Startterminverschiebungen bekannt gegeben. So wird das geplante "Blade"-Reboot mit Mahershala Ali in der Hauptrolle in den USA rund zehn Monate später als geplant in die Kinos kommen. Die Konkurrenz hat auf diese Verschiebung prompt reagiert.

Disney hat den US-Start des "Blade"-Reboots mit Mahershala Ali in der Hauptrolle vom 3. November 2023 auf den 6. September 2024 verschoben, nachdem Regisseur Bassim Tariq aus dem Projekt ausgestiegen war. Bei Warner hat man auf diese Verschiebung gleich reagiert und den Start von "Dune 2" auf den 3. November 2023 vorverlegt; dieser war ursprünglich erst zwei Wochen später geplant gewesen.

Neben dem neuen Starttermin für das "Blade"-Reboot hat Disney weitere Verschiebungen bekannt gegeben.

So soll der bisher noch titellose dritte "Deadpool", ursprünglich für den 6. September 2024 eingeplant, erst am 8. November 2024 in die US-Kinos kommen, "Fantastic Four", der zu diesem Datum starten sollte, landet jetzt am 14. Februar 2025 in den US-Kinos. von 7. November 2025 auf 5. Mai 2026 verschoben wurde der US-Start von Avengers: Secret Wars". Den frei gewordenen Starttermin am 7.November 2025 hat ein noch titelloser Marvelfilm übernommen, der ursprünglich für den 14. Februar 2025 eingeplant gewesen war, ein weiterer noch titelloser Marvelfilm, vorgesehen für eine US-Start am 1. Mai 2026, wurde komplett gestrichen.

Für weitere Filme hat Disney jetzt erstmals US-Starttermine festgelegt. So wird Stephen Williams' Musiker-Biopic "Chevalier" am 7. April 2023 starten, Kenneth Branaghs Agatha-Christie-Verfilmung "A Haunting in Venice" startet am 15. September 2023 und der derzeit in Australien entstehende "Kingdom of the Planet of the Apes" am 24. Mai 2024.