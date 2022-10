Foto des Tages: Premiere des Anime-Blockbusters "One Piece: Red" im Delphi Filmpalast in Berlin

Kino

Nachdem das weltweit bekannteste Anime Franchise bereits in Frankreich mit 1 Mio. Zuschauern alle Rekorde gebrochen hat, wird "One Piece: Red" auch in Deutschland heiß erwartet. Bereits jetzt wurden über 100.000 Tickets vorverkauft. Mit den Fans feierte Crunchyroll die Premiere im Delphi. "One Piece: Red" läuft ab dem 13. Oktober in mehr als 500 Kinos in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Tim Schwarzmaier, Manou Lubowski (Voice Actors), Katrin Schumacher (Crunchyroll), Hubertus von Lerchenfeld, Zina Laus, Marie-Jeanne Widera (Voice Actors), Jens-Uwe Welge (Crunchyroll), Max Felder (Voice Actor). Foto: Crunchyroll (PR-Veröffentlichung)