Netflix-Wochencharts: Diese Zahlen bringen der "Kaiserin" eine zweite Staffel

"Dahmer" ist jetzt schon die zweiterfolgreichste englischsprachige Serie aller Zeiten auf Netflix. Aber auch die deutsche Serie "Die Kaiserin" stand in 88 Ländern in der Top Ten und dürfte nun eine zweite Staffel klar gemacht haben.

Sie haben es hier in der Kolumne der weltweiten Netflix-Wochencharts zuerst gelesen: Die deutsche Serie "Die Kaiserin" von Showrunnerin Katharina Eyssen und Sommerhaus Serien wird eine zweite Staffel bekommen. Anders kann die Entscheidung des Streamingdienstes nach diesen Zahlen gar nicht ausfallen. Denn in den ersten vier Tagen waren es 47,21 Millionen Stunden, in den nächsten sieben Tagen sind es nochmal eine klare Steigerung auf weitere 59,43 Millionen Stunden. Das sind jetzt schon deutlich mehr als 100 Millionen Stunden, was kein anderes hauptsächlich deutschsprachiges Format seit Einführung der wöchentlichen Top-Ten-Listen schaffte. In 88 Ländern stand "Die Kaiserin" vergangene Woche in der Top Ten. Weltweit bleibt das Format in den nicht-englischsprachigen Charts auf Platz eins, obwohl mit der polnischen Serie "High Water" ein starker Konkurrent mit 45,84 Millionen Stunden an den Start gegangen ist.

Die eigentlich noch etwas größere Geschichte der Zahlen vom 3. bis 9. Oktober ist aber natürlich die sogenannte dritte Woche der Serienkiller-Serie "Dahmer". Mit weiteren 205,33 Millionen Stunden ist das hinter "Squid Game" das beste Ergebnis eines Formats überhaupt zu diesem Zeitpunkt der Monatsauswertung. Die vierte Staffel von "Stranger Things" hatte zu diesem Zeitpunkt fast 50 Millionen Stunden weniger. Insgesamt steht Ryan Murphys Serien-Blockbuster "Dahmer" jetzt schon bei 701,37 Millionen Stunden. Das bedeutet in der Serienallzeit-Top-Ten Platz zwei hinter besagtem "Stranger Things", bei dem der Vergleich aber schräg bleiben wird, weil das Format in zwei Teilen über zwei Monate ausgewertet wurde.

- BESTE DRITTE WOCHE (SERIENREKORDE) -

01. Squid Game Staffel 1 - 571,76 Mio. Stunden

02. Dahmer - 205,33 Mio. (NEU)

03. Stranger Things Staffel 4.1 - 159,24 Mio.

04. Inventing Anna - 130,80 Mio.

05. Maid - 129,28 Mio.

06. Bridgerton Staffel 2 - 115,75 Mio.

07. All of Us Are Dead Staffel 1 - 113,24 Mio.

08. Café con aroma de mujer Staffel 1 - 98,85 Mio.

09. The Witcher Staffel 2 - 94,27 Mio.

10. You Staffel 3 - 82,79 Mio.

"Dahmer" zieht auch die Dokumentations-Serie "Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes" auf Platz zwei der aktuellen englischsprachigen Top Ten mit 31,4 Millionen Stunden. Mit "Dahmer" hat Netflix nach längerer Zeit mal wieder einen echten popkulturellen Nerv getroffen. Entweder haben die Menschen schon reingesehen und sind positiv überrascht oder wollen noch unbedingt reinschauen. Mit Carl Franklin oder Gregg Araki sind auch nicht die schlechtesten Regisseure an dem Format beteiligt, für das Hauptdarsteller Evan Peters ziemlich sicher eine Golden-Globe-Nominierung erhalten dürfte.

ALLZEIT-SERIEN-TOP-TEN (ENGLISCHSPRACHIG)

1. Stranger Things 4 - 1,352,090,000 Stunden (in zwei Hälften)

2. Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story - 701,370,000 (NEU)

3. Bridgerton: Season 2 - 656,260,000

4. Bridgerton: Season 1 - 625,490,000

5. Stranger Things 3 - 582,100,000

6. Lucifer: Season 5 - 569,480,000 (in zwei Hälften)

7. The Witcher: Season 1 - 541,010,000

8. Inventing Anna: Limited Series - 511,920,000

9. 13 Reasons Why: Season 2 - 496,120,000

10 Ozark: Season 4 - 491,090,000

Ansonsten festhalten lässt sich bei den weltweiten Trends: Die neue Serie von Horror-Meister Mike Flanagan, "Midnight Club", floppt mit einem 18,79 Millionen Stunden Start. Bei den englischsprachigen Filmen gibt es mit "Luckiest Girl Alive" einen neuen Platz eins (43,08 Millionen Stunden). Die Stephen-King-Verfilmung "Mr Harrigan's Phone" steigt mit 35,42 Millionen Stunden ordentlich auf Platz zwei ein und "Blonde" fällt auf Platz vier.

Deutschland ist Stephen-King-Land. Es verwundert also nicht, dass "Mr Harrigan's Phone" bei uns auf Platz eins einsteigt. "Luckiest Girl Alive" aka "Ich bin so glücklich" nimmt sich dafür Platz zwei. Bei den Serien bleibt "Dahmer" vor "Die Kaiserin" an der Spitze. Die Deutschen sind "Denver-Clan"-Ultras, deswegen findet man deren neue Staffel hier auch auf Platz drei.

