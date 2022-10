Filmpreis der Stadt München an Dominik Graf

Bei einer Feierstunde im Münchner Filmmuseum wurde gestern Abend der Filmpreis der Stadt München, die höchste Auszeichnung der Stadt im Filmbereich, an den Regisseur Dominik Graf verliehen. Der Filmkritiker Tobias Kniebe hielt die Laudatio.

Dreißigjähriges Jubiläum feiert der Filmpreis der Stadt München, der alle drei Jahre vergeben wird und mit 10.000 Euro dotiert ist. Ausnahmeregisseur Dominik Graf ist sein zwölfter Empfänger. Auf Wunsch des Regisseurs wurde die kurze Zeremonie im Filmmuseum des Münchner Stadtmuseums abgehalten, dort wo Graf seine filmische Education sentimentale erhalten hat. Graf selbst, der seit ziemlich genau 50 Jahren in München lebt und arbeitet, ist seiner Heimatstadt treu geblieben und eng verbunden, eine Verbundenheit, der er in einem seiner wenigen Dokumentarfilme, "München - Geheimnisse einer Stadt" Ausdruck verliehen hat, den er zusammen mit dem viel zu früh verstorbenen Freund und Filmkritiker Michael Althen gemacht hat, und von dem die Festgäste die ersten zehn Minuten sehen durften. Zu der relativ kurz gehaltenen Zeremonie begrüßte in Vertretung des Münchner Oberbürgermeisters der Grünen-Stadtrat Sebastian Weisenburger.

Er deutete schon an, dass Graf zwar ein verdienter Sohn der Stadt ist, aber diesen Filmpreis erst jetzt mit großer Verspätung erhält: "Zeit wird's!" Auch dass Graf, der im September seinen 70. Geburtstag begehen konnte, kein großer Fan von Preisverleihungen ist, war dem Vertreter der Stadt bekannt. Lieber steht er an einem Set oder sitzt im Schneideraum. Das machte auch Filmkritiker Tobias Kniebe, der unlängst auch ein Drehbuch zu einem "Polizeiruf" von Graf beisteuerte, in seiner schönen und sehr persönlichen Laudatio klar.

Er würdigte die Bedeutung des im Kino unterschätzten Filmemachers, auch wenn er dort frühe Erfolge feierte, wie mit dem Götz-George-Thriller "Die Katze", mit einem ambitionierte Werk wie "Die Sieger" dort aber auch scheiterte. Zuletzt hat er die Filmwelt mit der Verfilmung von Erich Kästners "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" begeistert und dafür drei deutsche Filmpreise bekommen. Dominik Grafs eigentliches Wirken ist der deutsche Polizeifilm als "Tatort" oder als "Polizeiruf", den er mit den Büchern hervorragender Drehbuchautoren, deren Vorlagen ihm heilig sind, für ungewöhnlich Momente, Sequenzen und Experimente nutzt, wie sie ihm die langjährige erfolgreiche Arbeit im Fernsehen nun möglich macht.

Graf selbst bedankte sich für die Auszeichnung, für die Anerkennung, die er aber lieber mit seinen Arbeiten sucht, und für die Unterstützung durch seine ebenfalls anwesende Lebensgefährtin Caroline Link, die den Preis vor sechs Jahren entgegen nehmen durfte. Danach leitete er gleich über auf einen anderen Preisträger, den von ihm sehr geschätzten und im Juli verstorbenen Regisseur Klaus Lemke, der diesen Preis 2010 erhielt und für den er damals die Laudatio hielt.

Bei einem kurzen Empfang durften die vom Münchner Kulturreferat geladenen Gäste, darunter Ex-Bavaria-Chef und Produzent Dr Günter Rohrbach, der für Grafs Karriere besonders wichtig war, dann noch auf den Preisträger anstoßen, der danach in die Nacht entschwand, bestimmt, um noch ein drängendes Problem im Schneideraum zu lösen.

Ulrich Höcherl