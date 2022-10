Kinocharts Großbritannien: "Smile" verteidigt Platz eins

Gegen Neustart "The Woman King" hat "Smile - Siehst Du es auch?" Platz eins der britischen Kinocharts am vergangenen Wochenende verteidigen können.

Mit einem Einspiel von umgerechnet gut 1,9 Mio. Euro hat der Horrorfilm Smile - Siehst Du es auch?" Platz eins der britischen Kinocharts verteidigen können und steht nach seinem zweiten Wochenende insgesamt bei knapp 5,4 Mio. Euro. Platz zwei belegte der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, das Historienepos The Woman King" (knapp 1,5 Mio. Euro), gefolgt von Don't Worry Darling", der mit 1,16 Mio. Euro als letzter Film noch ein siebenstelliges Einspiel erzielte und insgesamt bei 9,39 Mio. Euro hält.

Komplettiert wird die Top fünf der britischen Kinocharts durch Ticket ins Paradies" (WE: 985.000 Euro; gesamt: 7,7 Mio. Euro) und einen weiteren Neustart, David O Russells namhaft besetztes Drama Amsterdam" (721.000 Euro).

Auf Platz sieben ebenfalls noch der Sprung in die Top Ten der britischen Kinocharts gelang Stephen Frears' The Lost King" (420.000 Euro) an seinem Startwochenende in Großbritannien.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 25 DER BRITISCHEN KINOCHARTS

Das indische Drama Babe bhangra paunde ne" belegte an seinem Start in Großbritannien mit einem Einspiel von 114.000 Euro Platz zwölf der britischen Kinocharts, gefolgt von einem weiteren Neuling aus Indien, GodFather" (106.000 Euro). Die Plätze 20 und 21 belegten der Dokumentarfilm "Nothing Compares" (36.000 Euro) über die Sängerin Sinead O'Connor und der US-Thriller "Vengeance" (33.000 Euro). Gerade noch den Sprung in die Top 25 schaffte bei seinem Start in den britischen Kinos das indische Drama "Goodbye" (16.000 Euro).

Die Top 15 der britischen Kinocharts