Kinocharts Österreich: Strahlendes Lächeln

Mit einem mehr als doppelt so hohen Einspiel als in der Vorwoche hat sich der Horrorfilm "Smile - Siehst Du es auch?" am vergangenen Wochenende von Platz drei auf Platz eins der österreichischen Kinocharts geschoben.

Der vor einer Woche gestartete Horrorfilm Smile - Siehst Du es auch?" hat sein Einspiel in Österreich am vergangenen Wochenende mehr als verdoppelt und mit einem Einspiel von 319.000 Euro (gesamt: 513.000 Euro) den Sprung von Platz drei auf die Eins geschafft. Vorwochenspitzenreiter Die Schule der magischen Tiere 2" landete mit 246.000 Euro (gesamt: 688.000 Euro) auf Platz zwei, gefolgt von Ticket ins Paradies", der mit 140.000 Euro (gesamt: 1,29 Mio. Euro) als letzter Film noch ein sechsstelliges Einspiel erzielte.

Komplettiert wird die Top fünf der österreichischen Kinocharts aktuell durch den erfolgreichsten Neustart des Wochenendes, das heimische Komödiensequel Love Machine 2" (76.000 Euro; inkl. Previews: 93.000 Euro), und die Wiederaufführung von Avatar - Aufbruch nach Pandora" (WE: 48.000 Euro; gesamt: 431.000 Euro).

Ebenfalls noch den Sprung in die Top Ten - auf Platz acht - schaffte an seinem Startwochenende in Österreich das Historienepos The Woman King" (30.000 Euro; inkl. Previews: 34.000 Euro). Gerade noch in die Top 25 gelangte bei seinem Start in Österreich der Publikumspreisgewinner der diesjährigen Diagonale, Andrina Mracnikars Dokumentarfilm über die Kärntner Slowenen, Verschwinden" (3.300 Euro; inkl. Previews: 9.800 Euro)