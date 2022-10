Strittmatter-Preis-prämiertes Drama "Vena" (AT) im Dreh

Nach eigenem Drehbuch, für das sie im Februar mit dem Thomas Strittmatter Preis ausgezeichnet worden war, inszeniert Chiara Fleischhacker derzeit in Ludwigsburg, Erfurt und Weimar das Drama Vena" (AT).

Emma Dragunova spielt in Fleischhackers Diplomfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg Jenny, die von ihrem neuen Freund Bolle (Paul Wollin) ungewollt schwanger wird. Eigentlich wünscht sie sich ja eine Familie, doch alltägliche Hürden sind oft so hoch für sie, dass sie sich in Drogen flüchtet. Da Jennys erster Sohn Lucas (Liam Ben Ari) bereits bei ihrer Mutter Renate (Barbara Philipp) lebt, befürchtet Jenny, dass sie auch ihr zweites Kind weggeben muss, als das Jugendamt von ihrer Schwangerschaft erfährt. Das macht ihr zur Auflage, sich zur Unterstützung eine Familienhebamme zu holen. Zunächst geht Jenny skeptisch auf die Hebamme Maria (Friederike Becht) zu, doch dann entwickelt sich zwischen den beiden auf den ersten Blick so unterschiedlichen Frauen eine ungewöhnliche Verbindung, die Jenny Perspektive und Selbstsicherheit gibt. Doch die schwierigsten Entscheidungen liegen noch vor ihr.

Produziert wird "Vena" (AT) von der Neue Bioskop Film (Produzenten: Dietmar Güntsche und Martin Rohé) in Koproduktion mit der Filmakademie Baden-Württemberg, SWR (Redaktion: Stefanie Groß) und HR (Redaktion: Erin Högerle) sowie in Zusammenarbeit mit D-Facto Motion, Maier Bros und Vantage Film.

Fördermittel gab es von der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), der MFG Baden-Württemberg, nordmedia, der Thüringer Staatskanzlei (TSK) sowie der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (KdFS).

Weltkino Filmverleih bringt "Vena" (AT) 2024 in die Kinos.