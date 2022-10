Kinocharts Deutschland KW 40 online

Am vergangenen Wochenende gab es in den deutschen Kinos eine neue Nummer eins und es wurde insgesamt knapp eine Mio. Tickets gelöst. Alle Zahlen des Kino-Wochenendes in Deutschland lesen Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit einem Einspiel von etwas mehr als zwei Mio. Euro (217.000 Besucher) hat sich der Horrorthriller Smile - Siehst Du es auch?" am vergangenen Wochenende an die Spitze der deutschen Kinocharts gesetzt und steht damit insgesamt bei gut 3,5 Mio. Euro (388.000 Besucher). Besucherstärkster Film des vergangenen Wochenendes war hingegen die Nummer zwei des offiziellen Rankings, Die Schule der magischen Tiere 2" (WE: 250.000 Besucher; 1,85 Mio. Euro / gesamt: 901.000 Besucher; 6,61 Mio. Euro).

Komplettiert wird die Top fünf der deutschen Kinocharts aktuell durch Ticket ins Paradies" (WE: 95.000 Besucher; 901.000 Euro / gesamt: 809.000 Besucher; knapp 7,5 Mio. Euro), der Wiederaufführung von Avatar - Aufbruch nach Pandora" (WE: 53.000 Besucher; 643.000 Euro / gesamt: 357.000 Besucher; 4,25 Mio. Euro) und Tausend Zeilen" (WE: 44.000 Besucher; 385.000 Euro / gesamt: 149.000 Besucher; 1,38 Mio. Euro).

Erfolgreichster Neustart des Wochenendes in den deutschen Kinos war The Woman King", der es mit 21.000 Besuchern und gut 200.000 Euro Einspiel (inkl. Previews: 33.000 Besucher; 270.000 Euro) gerade noch in die Top Ten der deutschen Kinocharts schaffte.

Insgesamt wurden in den deutschen Kinos am vergangenen Wochenende rund 986.000 Tickets gelöst, das Einspiel lag bei 8,68 Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern