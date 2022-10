Fashion-Anbieter kooperiert mit Netflix für nachhaltige Produktion

Die Spread Group, nach eigenen Angaben ein führender Anbieter individualisierter Fashion- und Lifestyle-Produkten, hat eine Partnerschaft mit Netflix bekannt gegeben. Die Kooperation startet mit sogenanntem Made-to-Order-Merchandise für die Netflix-Originals "Stranger Things" und "The School for Good and Evil".

Die von dem Unternehmen angewandte Produktionsabläufe soll auch dem Thema Nachhaltigkeit Rechnung tragen, da die Artikel auf Bestellung und nicht nach Prognose hergestellt werden. Dies reduziere überschüssige Produktion, da keine Überbestände oder Restgrößen entstünden.

Zu den ersten Produkten gehören "Hellfire Club"-Hoodies ("Stranger Things") und "The School for Good & Evil"-Sticker. Fans der Serien können die Motive auf einer breiten Palette an Kleidungsstücken, Accessoires und Home-&-Living-Produkten gestalten und kaufen. Durch die Individualisierung soll die Bindung an die jeweiligen Serien gestärkt werden. Die Partnerschaft zwischen Spread Group und Netflix sieht vor, dass Serien-Liebhaber unter anderem "Squid Game"-Sweatshirts, "Elite" Wasserflaschen, "Shadow & Bone"- Turnbeutel oder "Outer Banks" Langarmshirts gestalten können.

Dr. Julian de Grahl, CEO Spread Group CEO: "Diese Partnerschaft ermöglicht es Netflix-Fans, Lieblingsstücke passend zu ihren Lieblingsserien zu kreieren. Diese Form der Individualisierung ist ein wachsender Trend bei Markenartikeln. Durch unsere maßgeschneiderte Technologie können Fans, etwas Einzigartiges herzustellen, das sie jeden Tag tragen möchten. Außerdem erhöht die Möglichkeit zur Individualisierung das Zugehörigkeitsgefühl zu ihren Netflix-Lieblingsserien."

Laut Mitteilung will die Spread Group die Kollektionen auf allen Marktplätzen in Europa und Großbritannien ausrollen.