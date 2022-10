28 Filmprojekte bei European Work in Progress Cologne

Aus über 150 Einreichungen sind jetzt die 28 Filmprojekte ausgewählt worden, die im Rahmen der fünften Ausgabe von European Work in Progress Cologne (17. bis 19. Oktober) einem Branchenpublikum präsentiert werden. Sie konkurrieren außerdem um die mit insgesamt rund 60.000 Euro dotierten Preise, die EWIP mit seinen Partnern K13 Studios, MMC Film & TV Studios und LAVAlabs Moving Images für Postproduktionsleistungen und für internationale Festival-PR vergibt.

Alle ausgewählten Projekte werden in jeweils 15-minütigen Pitchings den Gästen des Branchenevents sowie der internationalen Jury präsentiert. Diese besteht in diesem Jahr aus Olivier Barbier (Head of Acquisitions, mk2 films), Vanja Kaludjercic (Leiterin des Internationalen Film Festival Rotterdam), Julien Rejl (Künstlerische Leitung, Cannes Quinzaine des Cinéastes), Saralisa Volm (Produzentin, Regisseurin, Autorin und Schauspielerin) und Thanassis Karathanos (Produzent Twenty Twenty Vision, Pallas Film).

Die ausgewählten Projekte im Überblick:

"Almamula" (Almamula), Regie: Juan Sebastian Torales / Spielfilm / Frankreich, Argentinien, Italien / 2022/23

"As it is" (Così Com'è), Regie: Antonello Scarpelli / Spielfilm / Deutschland, Italien / 2022

"Between Us" (Zwischen uns), Regie: Kanwal Sethi / Spielfilm / Deutschland / 2022

"Brief History of a Family" (Jia Ting Jian Shi), Regie: Jianjie Lin / Spielfilm / China, Dänemark, Frankreich / 2023

Deserts" (Deserts), Regie: Faouzi Bensaïdi / Spielfilm / Deutschland, Belgien, Marokko / 2022

"Empty Nets" (WT) (Leere Netze, AT), Regie: Behrooz Karamizade / Spielfilm / Deutschland, Iran / 2022

Franky Five Star" (Franky Five Star), Regie: Birgit Möller / Spielfilm / Deutschland, Finnland / 2022

"Human / Animal" (Animal / Humano), Regie: Alessandro Pugno / Spielfilm / Spanien, Italien, Mexiko / 2022

"Intermission", Regie: Anna Kuznetsova / Spielfilm / Russland, Finnland / 2023

"Jepotá" (Jepotá), Regie: %Carlos Papá Guarani%, %Augusto Canani% / Spielfilm / Brasilien, Frankreich / 2023

"Last Shadow at First Light" (Last Shadow at First Light), Regie: Nicole Midori Woodford / Spielfilm / Singapur, Japan, Slowenien / 2022

Lost in the Night" (Perdidos en la Noche), Regie: Amat Escalante / Spielfilm / Mexiko, Deutschland, Niederlande, Dänemark / 2022

"Mamacruz" (Mamacruz), Regie: Patricia Ortega / Spielfilm / Spanien, Venezuela / 2023

"Mx " (Muxmäuschenstillx ), Regie: Jan Henrik Stahlberg / Spielfilm / Deutschland / 2022

"Natasha's Dance" (De Dans van Natasja), Regie: Jos Stelling / Spielfilm / Niederlande, Deutschland / 2022

"Nobody Likes Me" (Nikdo Me Nemá Rád), Regie: Tomás Weinreb, Petr Kazda / Spielfilm / Tschechien, Slowakei, Frankreich / 2023

"On Mothers and Daughters" (WT) (Geranien), Regie: Tanja Egen / Spielfilm / Deutschland / 2023

"Pierce", Regie: Nelicia Low / Spielfilm / Singapur, Taiwan, Polen / 2022

"Running on Sand" (Running on Sand), Regie: Adar Shafran / Spielfilm / Israel, Deutschland / 2022

"Russia vs. Lawyers" (Russia vs. Lawyers), Regie: Masha Novikova / Dokumentarfilm / Deutschland / 2022/23

"Samsara" (Samsara), Regie: Lois Patiño / Experimentalfilm / Spanien / 2023

"Sultana's Dream" (Sultana's Dream), Regie: %Isabel Herguera% / Animationsfilm / Spanien, Deutschland / 2023

"Superluna" (Superluna), Regie: Federico Bondi / Spielfilm / Italien, Belgien / 2023

"The Alienated" (Suflete Curate), Regie: Anna Kruglova (aka Anja Kreis) / Spielfilm / Deutschland, Moldawien / 2023

"The Echo" (El Eco), Regie: Tatiana Huezo (Radiola Films) / Dokumentarfilm / Deutschland, Mexiko / 2023

"The First Lady" (The First Lady), Regie: Udi Nir, Sagi Bornstein / Dokumentarfilm / Israel / 2022

"The Projectionist" (The Projectionist), Regie: Orkhan Agazadeh / Dokumentarfilm / Deutschland, Frankreich, Aserbaidschan / 2023

"Until the Sun dies" (Hasta que se Apague el Sol), Regie: Jonas Brander / Dokumentarfilm /Spanien / 2023

Weitere Informationen unter www.european-work-in-progress.eu.