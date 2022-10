Lemme leitet den Bereich Film an der HMS

Produzentin Kathrin Lemme übernimmt zum Wintersemester diesen Jahres die Leitung des Bereichs Film an der Hamburg Media School (HMS).

Kathrin Lemme übernimmt die Leitung des Bereichs Film an der Hamburg Media School (HMS). Die Produzentin, Professorin und Juristin, die selbst an der HMS studierte, übernimmt den Posten ab dem Wintersemester 2022 von Richard Reitinger, der in den Ruhestand geht.

Lemme studierte Produktionsmanagement an der HMS nachdem sie zuvor Jurastudium und Referendariat abschloss. Sie produzierte u.a. die ausgezeichneten Filme Eisenfresser" von Shaheen Dill-Riaz und Die Blumen von gestern" von Chris Kraus, mit dem sie die Produktionsfirma Four Minutes gründete, die sie 2017 verließ, und ist seit 2006 als Professorin für Medienwirtschaft tätig. Sie wirkte als Vizepräsidentin der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe bevor sie auf den Campus Finkenau der HMS zurückkehrte.

Für ihre Tätigkeit dort wurde sie auf eine künstlerische Professur für Film an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK) berufen. Lemme lege Wert darauf, dass die Filme der Studierenden relevant und politisch bleiben, zum Diskurs unserer Zeit beitragen und dabei gut unterhalten, heißt es in einer Pressemitteilung der HMS.