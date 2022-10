Netflix berichtet erstmals UK-Umsatz

Netflix hat erstmals seine Einnahmen in Großbritannien offen gelegt: Demnach setzte das Unternehmen 2021 1,4 Mrd. britische Pfund um.

Netflix hat nach eigenen Angaben 2021 in Großbritannien einen Umsatz in Höhe von 1,4 Mrd. Pfund erzielt. Im Jahr zuvor (2020) hatte Netflix nur 79 Mio. Pfund ausgewiesen. Die gewaltige Differenz beruht auf der Praxis in den Vorjahren, Einkünfte durch andere europäische Länder mit niedrigeren Steuersätzen zu leiten. Durch die neue Ausweisung der Einnahmen im Vereinigten Königreich verdreifachte sich das Vorsteuerergebnis auf 27,9 Mio. Pfund und die darauf gezahlten Köperschaftssteuern verdoppelten sich nahezu auf sieben Mio. Pfund.

Mit der neu erstellten Bilanz hat die Tochtergesellschaft Netflix Services UK zum ersten Mal seine Einnahmen, die sie jährlich aus den von britischen Abonnenten gezahlten monatlichen Gebühren generiert, nicht mehr auf separaten Konten in seiner europäischen Zentrale in den Niederlanden verbucht.

Netflix kam 2021 in Großbritannien auf 13,8 Mio. Abonnenten. UK zählt nach den USA zu den wichtigsten Produktionsstandorten des Unternehmens.

Netflix veröffentlicht seine Gesamtergebnisse für das dritte Quartal am 18. Oktober.