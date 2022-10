Kinocharts Frankreich: November-Aufwind

"November" über die Jagd nach den Attentätern der Anschläge in Paris am 13. November 2015 übernahm mit rund 460.000 Besuchern souverän Platz eins der französischen Kinocharts. Und "Smile" konnte zulegen.

Cedric Jimenez' Drama "November" über die Jagd nach den Attentätern der Anschläge in Paris am 13. November 2015 übernahm mit rund 460.000 Besuchern und gesamt gut einer halben Mio. souverän Platz eins der französischen Kinocharts. Damit war die Cannes-Premiere zwar enorm viel stärker als die Nummer eins der Vorwoche, die Wiederaufführung von Avatar" mit rund 200.000 Zuschauern, war aber auch in 661 Locations zu sehen, in so vielen wie sonst kein anderer Titel. Die neue Nummer zwei der Vorwoche, Smile - Siehst Du es auch?", legte um 20 Prozent zu und verteidigte ihren Platz mit rund 220.000 Kinogängern aus 307 Locations - gegen die in 563 Locations angelaufene Konkurrenz von Anime Dragon Ball Super: Super Hero". Für die wurden 163.916 Tickets gelöst. Vor ein paar Wochen hatte es Anime "One Piece: Red" noch auf Platz eins geschafft. Auf Rang vier meldete sich mit Ticket ins Paradies" der nächste Neuling. Die Komödie mit Julia Roberts und George Clooney, die in Deutschland langsam auf die Eine-Mio.-Besucher-Marke zustrebt, schrieb mit 137.998 Besuchern als letzter Titel der Charts ein sechsstelliges Ergebnis.

Dahinter folgen drei Neulinge aus der Vorwoche, Jumeaux mais pas trop", Triangle of Sadness" und The Woman King", von denen sich letztgenanntes Actionepos am besten halten konnte und nur ein einstelliges Minus schrieb.

Neu in die Top 15 schafften es L' origine du mal", ein Thriller-Drama mit weiblicher Hauptbesetzung von Sebastien Marnier auf Rang elf sowie Mia Hansen-Løves Quinzaine-Drama An einem schönen Morgen" mit Léa Seydoux auf 15. Gesamt kam die Top 15 auf über 1,5 Mio. verkaufte Tickets.

