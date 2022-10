Wortmeldung: Edimotion-Geschäftsführerin Jenny Krüger: "Getrübter Blick in die Zukunft"

Edimotion feiert die Montagekunst und setzt stets neue inhaltliche und gestalterische Akzente. Doch Kostensteigerungen und der Wegfall von Fördermitteln machen das Arbeiten alles andere als leicht. Jenny Krüger, die Geschäftsführerin des Festivals, das am 14. Oktober in seine 22. Runde geht, macht sich in einem Gastbeitrag Gedanken.

Edimotion stellt die Kunst des Filmschnitts in den Mittelpunkt und verbindet seit 22 Jahren den Diskurs über Montage mit den Wettbewerben um die Schnitt Preise. Zentral ist dabei mit jeder Ausgabe der Anspruch, inhaltlich neue Akzente zu setzen, das Programm innerhalb des begrenzten Budgets zu erweitern ohne den Rahmen von vier Festivaltagen zu sprengen. Nicht nur aus budgetären Gründen, sondern auch aus Rücksicht auf unser besonders im Herbst stark ausgelastetes Fachpublikum und die Gruppen von Filmstudierenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es stellt sich für uns als Festivalmacher also jedes Jahr aufs Neue die Frage: Wie bleiben wir in Bewegung, wie erneuern wir und bewahren gleichzeitig erfolgreiche Konzepte?

In den für uns - wie alle anderen - eher im Zeichen von Überleben als von Erneuerung stehenden Pandemiejahren schöpften wir Energie aus der Konzentration auf wesentliche Fragen jenseits der Gestaltung von Inhalten: Wie gehen wir mit der Verantwortung um, die wir für unsere Umwelt haben? Welche Möglichkeiten haben wir, Kultur und Gesellschaft mitzugestalten?

2021 hatten wir uns daher das ehrgeizige Ziel gesetzt, das erste klimaneutrale Filmfestival in Nordrhein-Westfalen und eines der wenigen deutschlandweit zu werden. Unser Nachteil - eine budgetäre Ausstattung, die wenig Extras erlaubt und damit einhergehend geringe personelle Kapazitäten - erwies sich als Pluspunkt: Im Gegensatz zu größeren Festivals können Entscheidungen kurzfristig getroffen und umgesetzt werden, unsere Veranstaltungsorte sind überschaubar, kostspieligen Luxus im Festivalbetrieb konnten wir uns ohnehin nie leisten. Vor allem aber: Wir haben ein Publikum, das uns nah ist, uns seit vielen Jahren begleitet und bereit war, Teil unserer Initiative "Edimotion Goes Green" zu werden. Es gelang uns, 2021 mehr als 40 Prozent unserer CO2-Emissionen im Vergleich zu Vor-Pandemie-Jahren einzusparen. Die nicht vermeidbaren Emissionen, haben wir durch Investitionen in klimafreundliche Kraftwerke und lokale Aufforstungen ausgeglichen - ein Schritt, der nicht zuletzt durch das finanzielle Engagement der Film- und Medienstiftung NRW möglich war.

Auch 2022 steht Klimaneutralität im Fokus, aber auch vermehrt Teilhabe - sowohl für Publikum mit Behinderungen als auch für Gäste, die nicht die finanziellen Mittel für Anreise und Übernachtung haben. Bei unseren internationalen Veranstaltungen hatten wir dank Verlegung in den virtuellen Bereich in den vergangenen beiden Jahren deutlich mehr Editor:innen aus aller Welt zu Gast, für die eine Teilnahme am Festival in Köln aus eigenen Mitteln unerreichbar ist. Die Rückkehr zum Live-Festival bedeutet hier also nicht persönliche Begegnung, sondern Ausschluss. Mit Unterstützung des Goethe Instituts steuern wir hier gezielt gegen und haben für 2022 ein Stipendienprogramm ins Leben gerufen, dass Editor:innen aus Schwellen- und Entwicklungsländern die Möglichkeit gibt, live an den internationalen Veranstaltungen von Edimotion teilzunehmen. Auch bei der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sind wir dank entsprechendem Coaching hoffentlich auf einem guten Weg.

Doch nach der trotz Pandemie gelebten Aufbruchsstimmung der letzten Jahre, fällt aktuell der hoffnungsvolle Blick in die Zukunft schwer: Wird das Publikum auch bei kleineren Festivals zurück vor die Leinwand finden? Wie gehen wir mit den aktuellen Kostensteigerungen um, die sich in allen Ausgaben, aber nicht in den dringend notwendigen Fördermitteln niederschlagen? Es dürfte kaum machbar sein, mit den aktuellen Budgets bei gleichzeitig galoppierender Inflation ein nachhaltiges und auch in den Bedingungen für die Teammitglieder faires Festival durchzuführen.

In Köln haben wir gemeinsam mit KinoAktiv e.V. kürzlich eine sehr beachtete Kampagne zur Rettung der Kölner Filmszene gestartet, da nicht nur Edimotion, sondern auch andere Festivals und Institutionen - unter anderem das Filmbüro NW - ganz konkret vom kompletten Wegfall der Fördermittel der Stadt bedroht sind. Inwieweit der Aufschrei in Branche, Öffentlichkeit und lokaler Presse hier Wirkung zeigen wird, können wir noch nicht absehen. Es zeichnet sich aktuell eine Lösung ab, die aber maximal als Zwischenlösung für weitere zwei Jahre verstanden werden kann. In den vergangenen beiden Jahren wurde viel getan zur Rettung von Künstler:innen, Kinos und nicht zuletzt auch Kulturveranstalter:innen. Die Sorge, dass die finanziellen Lücken, die dabei entstanden sind, am Ende in Zukunft zum Nachteil genau dieser Gruppen gereicht, ist groß. Hier ist ein klares Bekenntnis der Kommunen und anderer Förderer zur Stärkung der Filmkultur gefordert, das sich auch dauerhaft in den Etats niederschlägt und die Rahmenbedingungen flexibel berücksichtigt. Drücken wir uns die Daumen, dass 2025 der Filmschnitt noch ein Zuhause hat und Edimotion sein 25jähriges Festivaljubiläum feiern kann.

Von Jenny Krüger