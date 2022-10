"Catch Me A Killer" im Dreh

Die auf der Autobiografie der ersten Serienmörder-Profilerin Südafrikas, Micki Pistorius, basierende Serie entsteht derzeit in Kapstadt. Produziert wird sie von CMAK Films zusammen mit Night Train Media.

Unter der Regie von Tracey Larcombe haben in Kapstadt die Dreharbeiten zur Serie "Catch Me A Killer" begonnen. Das Drehbuch haben Amy Jephta und Jess Ruston auf Basis der gleichnamigen Autobiografie von Micki Pistorius, Südafrikas erster Serienmörder-Profilerin, geschrieben.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, spielt die Serie, die 2023 exklusiv auf M-Net/Showmax ausgestrahlt werden wird, Mitte der 1990er Jahre und konzentriert sich auf die sechs Jahre, in denen Micki Pistorius, gespielt von Charlotte Hope als forensische Psychologin damit verbracht hatte, die gefürchtetsten Mörder Südafrikas aufzuspüren. Stets auf der Suche nach Verständnis für diese Mörder sieht sich Pistorius zunehmend nicht nur mit deren Abgründen, sondern auch mit den Abgründen ihres eigenen Privatlebens konfrontiert.

Produziert wird "Catch Me A Killer" von CMAK Films (Simon Howley) zusammen mit Night Train Media (Herbert L Kloiber, Olivia Pahl, James Copp).

Herbert L. Kloiber sagt über das Projekt: "Wir sind begeistert, diese einzigartige und kompromisslose Serie auf die Bildschirme zu bringen, die einen authentischen Blick auf eine interessante Zeit, einen besonderen Ort und eine faszinierende Person wirft."

Hauptdarstellerin Charlotte Hope betont: "Es ist immer eine Herausforderung und ein Privileg, eine reale Figur zu verkörpern, und Micki ist da keine Ausnahme. Micki selbst hat mir gesagt, dass Psychologen und Schauspieler ein sehr ähnliches psychometrisches Profil haben, und es ist eine große Ehre, in die Psyche dieser starken und bahnbrechenden Frau einzutauchen, so wie sie ihrerseits in die Psyche der vielen Menschen eintaucht, die diese dunkle und faszinierende Welt miteinander verbinden."

Micki Pistorius ergänzt: "Es ist ein faszinierender Prozess, mein Leben in dieser dramatisierten Form zu sehen, und wir sind begeistert, eine so talentierte Schauspielerin wie Charlotte an Bord zu haben."