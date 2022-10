"Knives Out"-Sequel "Glass Onion" auch mit deutschem Kinostart

Mit mehr als 300 Millionen Dollar Einspiel war der Mystery-Film "Knives Out" ein schöner weltweiter Überraschungskinohit. Die Netflix-Fortsetzung "Glass Onion" kommt jetzt zumindest für eine Woche in die deutschen Kinos.

Dass das "Knives Out"-Sequel "Glass Onion", dessen Rechte sich Netflix exklusiv sicherte, in den USA für eine kurze Zeit vor dem Streaming-Start in die Kinos kommt, war bekannt. Nun ist klar, dass der Film von Regisseur, Autor und Produzent Rian Johnson vom 23. bis 29. November auch in ausgewählten Kinos deutschlandweit startet, bevor er dann ab 23. Dezember bei Netflix zu sehen sein wird.

Das mit großer Spannung erwartete Werk, bei dem unter anderen Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, Janelle Monáe und Dave Bautista mitspielen und dessen erster Teil weltweit mehr als 300 Millionen Dollar in den Kinos einspielte, hat neben Deutschland und den USA auch kleinere Kinostarts in Kanada, Großbritannien, Italien, Irland, Spanien, Australien, Neuseeland und Israel geplant.

Ob wie bei anderen Netflix-Filmen wie "Die Schwimmerinnen" oder "Guillermo del Toros Pinocchio" auch 24 Bilder Booking- und Billing-Partner beim Kinovertrieb von "Glass Onion: A Knives Out Mystery" ist, wurde noch nicht kommuniziert.