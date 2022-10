Kenneth Branagh plant nächste Agatha-Christie-Verfilmung

Mit "A Haunting in Venice" plant Kenneth Branagh derzeit nach Tod auf dem Nil" und Mord im Orient Express" für 20th Century seine dritte Agatha-Christie-Verfilmung. Presseberichten zufolge wird Branagh nicht nur Regie führen, sondern erneut die Hauptrolle des Meisterdetektivs Hercule Poirot übernehmen.

Neben Branagh werden den Berichten zufolge u.a. Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarico und Michelle Yeoh vor der Kamera stehen, das Drehbuch schreibt erneut Michael Green auf der Basis von Agatha Christies Roman "Die Schneewittchen-Party".

Die Handlung ist im Venedig der düsteren Nachkriegszeit angesiedelt. Hercule Poiret verbringt in der Lagunenstadt seinen Ruhestand. Widerwillig besucht er an Halloween eine Séance in einem verfallenen düsteren Palazzo. Als einer der Gäste ermordet wird, gerät Poirot in eine Welt voller Schatten und Geheimnisse.

"Das ist eine fantastische Fortentwicklung des Charakters Hercule Poirot und des Agatha-Christie-Franchise. Basierend auf einer komplexen, wenig bekannten Mysterygeschichte, die an Halloween in einer hinreißend malerischen Stadt spielt, ist es für uns als Filmemacher eine tolle Gelegenheit, die es genießen, etwas Gruseliges für unser loyales Publikum zu erschaffen", sagt Branagh über sein neues Projekt, bei dem er außer mit Drehbuchautor Michael Green wieder mit Produzentin Judy Hofflund sowie Louise Killin, James Prichard, Ridley Scott, Simon Kinberg und Mark Gordon, die als Executive Producer fungieren, zusammenarbeiten.

Mit der Produktion in den Pinewood Studios unweit von London wurde bereits begonnen.