REVIEW KINO: "Der Nachname"

Nach umjubelten Premieren beim Filmfest Zürich und in Köln startet Sönke Wortmanns "Der Nachname" nächste Woche bundesweit in den Kinos. Der herrliche Familienzoff im Millionenhit "Der Vorname" geht damit in eine genauso vergnügliche zweite Runde. Hier lesen Sie unsere Besprechung.

Vor genau vier Jahren traf der pointenreiche Familienstreit am Dinnertable der Familie Böttcher im Kino ins Schwarze. Deutlich über eine Million Zuschauer wollten die clever-witzige Auseinandersetzung über die provozierende Wahl eines unpassenden Vornamens sehen und amüsierten sich prächtig bei dieser treffsicheren Gesellschaftskomödie von Regisseur Sönke Wortmann. Damals handelte es sich um das Remake eines französischen Films, der von Drehbuchautor Claudius Pläging natürlich trotzdem klug auf deutsche Verhältnisse umgeschrieben werden musste. Für "Der Nachname" hat er nun ein Originaldrehbuch verfasst. Die Figurenkonstellation ist bis auf eine junge spanische Gärtnerin dieselbe geblieben, denn diesmal trifft man sich urlaubshalber auf Lanzarote.

Iris Berben als Mutter Böttcher hat ihren wertekonservativen Sohn (Florian David Fitz) und ihre ehemüde Tochter (Caroline Peters) samt dem angeheirateten Anhang (Janina Uhse und Christoph Maria Herbst) zu sich auf die Finca eingeladen, wo sie inzwischen mit ihrem feingeistigen Stiefsohn (Justus von Dohnányi) glücklich im Konkubinat lebt. Sie müsse ihnen Neuigkeiten eröffnen, was alle schon befürchten lässt, die beiden hätten womöglich ihr überraschendes Liebesbekenntnis aus "Der Vorname" durch Heirat legitimiert. Nicht nur der Albtraum, dass aus dem Stiefbruder nun der Stiefvater geworden sein könnte, erweist sich als wahr, die beiden schmieden auch Nachwuchspläne und das auf höchst unkonventionellem Weg, der der herrschenden katholischen Sexualmoral sicher nicht entspricht.

Überhaupt wird die bildungsbürgerliche Anverwandtschaft von Iris Berbens freigeistiger Mutterfigur ungeahnten Zumutungen ausgesetzt, was an gebührlichem Verhalten bei einer Frau ihres Alters erwartet werden darf. Dass nun auch der Familienname getilgt werden soll und - noch viel schlimmer - die Erbfolge durcheinander gebracht werden könnte, dass sich der adoptierte Bruder ins gemachte Nest des fernen Vaters setzen könnte, und in ihren geordneten Leben eine neue Form von Patchworkfamilie zum Tragen kommen könnte, löst die erheiterndsten und boshaftesten Streitgespräche und Verwicklungen aus.

Wie schön, dass im zweiten Teil dieser geistreichen deutschen Komödie (ja, sowas gibt's!) die Originalbesetzung wieder komplett an Bord ist. Während Iris Berben und damit ihr unbestrittenes komisches Talent diesmal stärker in den Mittelpunkt rücken, geben von Herbst über Peters und Fitz bis zu Uhse und von Dohnányi wieder alle ihr Bestes, um in zum Schreien komischen Wortscharmützeln und Verwicklungen zu glänzen. Mutter Böttchers Haschkekse tun ein Übriges, um ganz neue Liebesschwüre zu befeuern. Regisseur Sönke Wortmann führt hier sein Spitzenensemble durch eine vielleicht nicht ganz so stringent unter Beachtung der Einheit von Ort und Zeit geschriebene Geschichte, aber es gelingt ihm wieder mühelos alle seine Schauspieler zum Leuchten zu bringen. Es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn dieser so intelligente wie unterhaltsame Spaß nicht genauso viele Anhänger finden sollte wie sein Vorgänger. Und ob und wie es dann weitergeht, mit der Deck-, der Künstler- oder der Spitzname, steht wohl noch in den Sternen.

Ulrich Höcherl