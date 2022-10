John Fithian verlässt NATO

Nach 30 Jahren - seit 2000 als Präsident - wird John Fithian seine Ämter beim amerikanischen Kinoverband, der National Association of Theatre Owners, am 1. Mai 2023 niederlegen. Ein Nachfolger wird bereits gesucht, wie NATO wissen lässt.

In einem Statement sagt Fithian, dessen Hauptleistung der digitale Rollout der Kinos war: "Es ist fast unmöglich, eine drei Jahrzehnte umspannende Karriere in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Das überlasse ich anderen. Mein größtes Ziel war es, diese Organisation und diese Industrie in einem stärkeren und effektiveren Zustand zu verlassen, als ich sie vorgefunden hatte und, was noch wichtiger ist, sicherzustellen, dass sie stark und effektiv bleibt, wenn ich weg bin. Die professionelle und erfahrene Mannschaft, die ich zurücklasse, und die Dienstleistungskultur, die wir zusammen aufgebaut haben, sind ein Erbe, auf das ich stolz bin."

NATO-Chairman Rolando Rodriguez lässt wissen: "John hinterlässt einen spürbaren und bleibenden Eindruck auf die Kino-Industrie."