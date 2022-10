Achtes Seriencamp annähernd auf Vor-Corona-Niveau

Nach zwei Corona-Ausgaben in digitaler bzw. hybrider Form kehrte das Seriencamp in seiner achten Runde als Präsenzfestival in die HFF München zurück. Vom 6. bis 9. Oktober gab es 40 Serien zu entdecken. Insgesamt strömten rund 5000 Besucher in die Vorstellungen, annähernd so viele wie vor Corona.

Nach zwei Corona-Ausgaben in digitaler bzw. hybrider Form kehrte das Seriencamp in seiner achten Runde als Präsenzfestival in die HFF München zurück. Vom 6. bis 9. Oktober gab es 40 Serien zu entdecken. Insgesamt strömten rund 5000 Besucher in die Vorstellungen, annähernd so viele wie vor Corona, wie das Seriencamp mitteilt. Festivalleiter Malko Solf: "Der Treue und Begeisterungsfähigkeit unserer Sponsoren, Helfer- und nicht zuletzt Besucher:innen ist es zu verdanken, dass wir uns in alter Stärke im internationalen Festivalzirkus zurückmelden konnten. Die achte Seriencamp-Ausgabe fühlt sich deshalb fast so an wie ein Neuanfang, dem sicherlich noch etliche Staffeln folgen werden." Waren am Eröffnungsabend bereits der Official Competition Award und der Digital Short Form Award vergeben worden (wir berichteten), folgten zum Abschluss zwei weitere Auszeichnungen: Der Critic's Choice Award ging an "The Bear" von Disney+, das Publikum favorisierte das französische HipHop-Drama "Die Welt von Morgen" von Arte. "Von Beginn an war es unser Ziel, mit dem Seriencamp der anfangs noch oft geschmähten Kunstform der Serie ein dem Film vergleichbares Forum zu geben. Und ich freue mich, feststellen zu können, dass unsere Preisträger:innen auch in diesem Jahr für eine qualitativ exponentielle Entwicklung stehen, deren Ende längst noch nicht abzusehen ist", freut sich Programmdirektor Gerhard Maier über die Gewinner.