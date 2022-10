Konzept zur Energiekosten-Entlastung vorgestellt

Die von der Bundesregierung eingesetzte "Expert:innen-Kommission Gas Wärme" hat wie erwartet heute einen Zwischenbericht vorgelegt, in dem sich konkrete Vorschläge zur Entlastung von Gas- und Fernwärmekunden finden. Die gute Nachricht: Es handelt sich um potenziell ganz erhebliche Entlastungen. Die schlechte: Man wird trotzdem mit sehr stark steigenden Kosten für die Energie leben müssen - wenngleich in erheblich geringerem Umfang als ohne das geplante Milliardenpaket.

Zum kompletten Zwischenbericht auf den Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums

Konkret schlägt die Kommission ein zweistufiges Vorgehen vor. So soll in einem ersten Schritt der Staat die (kompletten) Abschlagszahlungen für den Monat Dezember übernehmen. Ein einfaches und verlässliches Vorgehen, das aber unter anderem einen Haken hat, der unmittelbar Kritik auf sich zog: Zum Energiesparen in just diesem Monat regt ein solches Vorgehen natürlich nicht an - und die begrenzten Gasreserven bleiben (zumindest bis zu einem gewissen Grad) ein Damoklesschwert.

Der zweite Schritt wäre dann die Gas- und Wärmepreisbremse, die allerdings erst ab März 2023 (und dann wenigstens bis Ende April 2024) greifen soll. Diese sähe einen staatlich garantierten Bruttopreis von zwölf Cent pro Kilowattstunde vor - was schon für sich genommen steigende Belastungen bedeuten würde, wenngleich natürlich nicht annähernd in jenem Umfang, der ohne ein solches Instrument entstehen würde.

Allerdings würde der Garantiepreis nur für ein sogenanntes Grundkontingent gelten - welches bei 80 Prozent jenes Verbrauchs liegen soll, der schon der Abschlagszahlung für September 2022 zugrunde lag. Für den restlichen Verbrauch würde dann der jeweilige Marktpreis gelten. Die Wärmepreisbremse würde denselben Regeln folgen, hier läge der garantierte Bruttopreis pro Kilowattstunde dem Vorschlag zufolge bei 9,5 Cent.

Ob (und wie) diese Vorschläge umgesetzt werden, liegt natürlich in den Händen der Bundesregierung, die eine "zügige" Prüfung und Beratung ankündigte - wobei laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit unter anderem auch eine "europarechtliche Prüfung" nötig sei. Nicht unbedingt das, was man hören will, wenn es um schnelle und effektive Maßnahmen geht...

Ihren Abschlussbericht, der dann auch weitere Vorschläge - unter anderem zur Senkung der Gasnachfrage - beinhalten wird, will die Kommission in etwa drei Wochen vorlegen.