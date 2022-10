Comscore-Quartalsbilanz: Rückschritt gegenüber dem Vorjahr

Angesichts der Startsituation kommt die Nachricht nicht überraschend: Sämtliche Monate des dritten Quartals lagen im deutschen Kinomarkt unter Vorjahresniveau, insbesondere der Juli ließ Federn. Dennoch liegt das Gesamtergebnis zumindest in der Nähe des Niveaus von 2018 - auch, weil der deutsche Film wieder positiver in Erscheinung trat.

Streng genommen handelt es sich bei Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" um einen Neustart des zweiten Quartals - und tatsächlich hatten die ab 30. Juni in der ersten Auswertungswoche geschriebenen Zahlen die an kompletten Spielwochen orientierte Comscore-Bilanz für diesen Zeitraum noch etwas weiter aufgehellt. Aber selbst wenn man den Film dem dritten Quartal zuordnet (wo er natürlich den Löwenanteil seiner Besuche erzielte), lässt sich auf einen Blick erkennen: Der Aufstieg in die obersten Regionen der Jahrescharts gelang auffällig wenigen Filmen, die zwischen Juli und September auf die Leinwände kamen. Genauer gesagt war es sonst nur einer: Thor: Love and Thunder", der mit knapp 1,9 Mio. Besuchen auf Platz sechs landete und eine einmalige Marvel-Serie intakt ließ, die man auch an dieser Stelle noch einmal hervorheben darf, gibt sie in gewisser Weise doch auch eine Messlatte für Black Panther: Wakanda Forever" vor: Noch jede einzelne MCU-Fortsetzung hat innerhalb ihrer Reihe die Vorgänger übertroffen.

Dass die Tentpole-Versorgung über weite Strecken des dritten Quartals (und bis ins vierte Quartal hinein) stocken würde, war seit geraumer Zeit klar, insofern dürfte sich letztlich auch die Enttäuschung darüber in Grenzen halten, dass man nach einem veritablen Juni-Hoch in jedem einzelnen der vergangenen drei Monate nicht nur unter dem Vor-Pandemie-Schnitt, sondern tatsächlich sogar unter den Zahlen aus dem Vorjahr blieb, als das Kinojahr nach einem unselig langen Lockdown - und von einzelnen Pionieren einmal abgesehen - erst mit dem Start des dritten Quartals (und dann einer wahren Flut geschobener Starts) begonnen hatte.

So überrascht es auch nicht, dass beim Vergleich der Besuchszahlen insbesondere der Juli (12,5 Prozent Rückstand auf 2021) negativ heraussticht, mit einem Minus von 11,4 Prozent schlug sich auch der August nicht sehr viel besser. Positiver sieht das Bild im September aus, wo sich der Rückstand nur auf 6,1 Prozent beläuft. Zwar hatte im Vorjahr Megahit Keine Zeit zu sterben" mit seinem Debüt zum Abschluss des Quartals noch ordentlich Gewicht auf die Waagschale gebracht, allerdings konnte auch der aktuelle September-Start Die Schule der magischen Tiere 2" als diesjähriger Höhepunkt Ende September mehr als ordentlich Besuche generieren, zuvor schlugen sich die Impulse durch das Kinofest sehr positiv auf die Besuchsbilanz des vergangenen Monats nieder.

Interessant ist unterdessen der Unterschied, wechselt man in der Betrachtung auf den Umsatz: Denn dann sieht man im Juli und August nur ein Minus von 4,5 bzw. 3,7 Prozent; im September allerdings von ganzen 16,7 Prozent. Eine nur auf den allerersten Blick überraschende Auffälligkeit. Denn zum einen sind diese Zahlen natürlich Ausdruck gegenüber dem Vorjahr spürbar gestiegener Ticketpreise und eines wieder etwas stärkeren Angebots an bzw. einer Nachfrage nach 3D-Filmen (zu denen beide oben genannten Toptitel zählen). Zum anderen zeigen sich im September glasklar die Effekte von Preisaktionen, die weit über das Kinofest hinausgingen und die insbesondere auch von diversen großen Unternehmen gewählt wurden, um Anreize während der Zeit der Tentpole-Lücke zu schaffen.

Dass die Kinos in diesem Jahr mit großen US-Starts nicht übermäßig verwöhnt waren, macht der Blick in die Comscore-Bilanz mehr als deutlich. So hatten die Münchner Zahlenexperten für die ersten drei Quartale des Vorjahres 89 US-Neustarts erfasst. 2022 waren es gerade einmal zehn mehr - obwohl das Kinojahr nicht erst im Juli startete... Zum Vergleich: 2019 waren es 143 US-Starts, 2017 sogar 158. Natürlich nicht annähernd jeder ein Blockbuster - aber dennoch...

Insgesamt zählt Comscore in seiner vorläufigen Bilanz für das dritte Quartal rund 167,5 Mio. Euro Umsatz und gut 19 Mio. Besuche; das sind 8,7 bzw. zehn Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2021. Zumindest lässt sich sagen, dass sich die Ergebnisse in der Nähe jener aus 2018 bewegen: Damals zählte Comscore zwischen Juli und September gut 175 Mio. Euro Ticketumsatz und gut 20,7 Mio. Besuche.

Tatsächlich schlug sich der deutsche Kinomarkt im September zumindest nach Besuchszahlen besser als jener in den USA (schlechtester September seit 26 Jahren, ausgenommen 2020) und Frankreich (schlechtester September seit Beginn der Aufzeichnungen, ausgenommen 2020). Denn mit knapp 6,64 Mio. verkauften Tickets lag man am Ende über dem Vergleichsmonat 2018 (gut 6,5 Mio.) und tatsächlich nur sehr knapp unter dem Wert aus 2019 (gut 6,7 Mio.). Und selbst nach Boxoffice wurde das Niveau aus 2018 nur hauchdünn verfehlt - während man ahnen darf, dass die (von Comscore nicht erfassten) Nebenumsätze deutlich höher gelegen haben. Zumindest dann, wenn sich der von der FFA für das erste Halbjahr belegte eindrucksvolle Trend bei den Verzehrausgaben im dritten Quartal nicht grundlegend verändert hat.

Gute Nachrichten gibt es auch vom deutschen Film, der im dritten Quartal zwar leider erneut nicht ohne (teils herbe) Enttäuschungen auskam, der sich in der Gesamtschau aber erwartungsgemäß deutlich besser darstellte, als in den über weite Strecken beinahe schon desolaten Vormonaten. Für Impulse sorgte - und das ist alles andere als eine Überraschung - vor allem der jüngste Teil der enorm verlässlichen Hit-Reihe der Rita-Falk-Verfilmungen: Guglhupfgeschwader" war mit gut 1,3 Mio. Besuchern der zweitpopulärste Neustart des (streng betrachteten, s.o.) dritten Quartals und (leider) erst der zweite deutsche Besuchsmillionär des Jahres - wobei ihm (und Wunderschön") schon umgehend "Die Schule der magischen Tiere 2", der alleine mit seinem ersten Wochenende auf Platz fünf der erfolgreichsten deutschen Produktionen des Jahres einstieg, zur Seite stehen wird. Ein eher selten gesehenes Phänomen: Der extrem langlebige Vorgänger leistet ihm tatsächlich in den deutschen Top 15 des laufenden Jahres Gesellschaft. Zweiterfolgreichster deutscher Neustart im dritten Quartal war Bibi & Tina - Einfach anders" mit knapp 690.000 Besuchen, dahinter folgt Die Känguru-Verschwörung" mit gut 491.000.

Insgesamt konnte der deutsche Film seinen Marktanteil im Verlauf der vergangenen Monate einigermaßen deutlich ausbauen. Gegenüber dem miserablen Besuchsanteil von 14,7 Prozent, den Comscore zum Halbjahr ausgewiesen hatte (die FFA lag hier vor allem dank der Berücksichtigung von Uncharted" höher), ging es auf 19 Prozent, beim Boxoffice stieg der Anteil seit Ende Juni von 12,8 auf 16,8 Prozent. Damit lagen diese Werte sogar über dem jeweiligen Zwischenstand aus 2019, auf dem Niveau von 2017 und relativ knapp unter jenem aus 2018 und 2021. Der extrem hohe deutsche Marktanteil zum Ende des dritten Quartals 2020 war bekanntermaßen eine Anomalie, die zu einem Gutteil auf das Fehlen von großen US-Starts zurückzuführen war. Unter diesem Gesichtspunkt muss man zwar auch den aktuellen Stand bis zu einem gewissen Grad sehen (zudem war der Neustart-Anteil von 36,6 Prozent der zweithöchste der vergangenen sechs Jahre; nach jenem aus 2021) - allerdings ist der Aufschwung auch bei Berücksichtigung dieses Aspekts evident.

Unter dem Strich steht der Gesamtzähler für den deutschen Kinomarkt im laufenden Jahr nach der vorläufigen Comscore-Bilanz bei rund 51 Mio. Besuchern und knapp 465 Mio. Euro Umsatz. Der Abstand auf 2019 konnte nach den jetzt vorgelegten Zahlen in der Endabrechnung gegenüber dem Halbjahresstand immerhin leicht verringert werden - auf gut 32 Prozent nach Besuchen und 29 Prozent nach Boxoffice. Um im vierten Quartal nicht wieder an Boden zu verlieren, müssen die Blockbuster der kommenden Monate nun aber auch zünden...