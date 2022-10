"Am Ende des Sommers" (AT) im Dreh

2019 war Frauke Lodders für das Drehbuch zu "Am Ende des Sommers" (AT) mit dem Hessischen Filmpreis für das beste Drehbuch ausgezeichnet worden. In und um Kassel finden aktuell unter ihrer Regie die Dreharbeiten statt.

In und um Kassel finden aktuell die Dreharbeiten zu dem Drama Am Ende des Sommers" (AT) statt. Das teilt HessenFilm und Medien, die die Produktion mit einer Mio. Euro förderte - weitere Fördermittel kommen von nordmedia -, heute mit.

In ihrem Spielfilmdebüt, für dessen Drehbuch sie 2019 mit dem Hessischen Filmpreis ausgezeichnet worden war, erzählt Regisseurin Frauke Lodders die Geschichte des Geschwisterpaares Hanna und Timo, das in wohl behüteten Verhältnissen in einer streng konservativen Familie aufwächst. Die beiden Teeanger geraten mit sich und den Prinzipien ihrer Eltern in Konflikt, als Timo entdeckt, dass er homosexuell ist und Hanna Interessen entwickelt, die mit den Werten ihrer Familie unvereinbar sind.

Rollen haben u.a. Bettina Zimmermann, Mark Waschke, Flora Li Thiemann, Michelangelo Fortuzzi, Karoline Eichhorn, Luna Schaller und Thimo Meitner übernommen, die Kamera führt Johannes Louis.

Produziert wird "Am Ende des Sommers" (AT) von Kinescope Film (Produzenten: Matthias Greving, Kirsten Lukaczik) in Koproduktion mit NDR/Arte (Redaktion: Claudia Cellarius, Barbara Häbe).