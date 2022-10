Meilenstein für Roberts/Clooney

In "Ticket ins Paradies" sind Julia Roberts und George Clooney derzeit zusammen auf der Leinwand zu sehen. Aktuell haben alle Filme, in denen das Duo gemeinsam vor der Kamera gestanden hatte, zusammen weltweit die Einspielmarke von einer Mrd. Dollar geknackt.

Die fünf Kinofilme, für die Julia Roberts und George Clooney gemeinsam vor der Kamera gestanden haben, haben die weltweite Einspielmarke von einer Mrd. Dollar geknackt.

Ihr aktuelles gemeinsames Projekt, Ticket ins Paradies", brachte es am vergangenen Wochenende außerhalb Nordamerikas in 74 Märkten auf 10,6 Mio. Dollar. Weltweit steht die Geschichte um ein geschiedenes Ehepaar, das mit allen Mitteln die Hochzeit der gemeinsamen Tochter verhindern will, jetzt bei 60,6 Mio. Dollar.

Insgesamt haben die fünf Kinofilme mit Julia Roberts und George Clooney in den Hauptrollen damit weltweit 1,0003 Mrd. Dollar eingespielt. Erfolgreichster Titel des Duos ist Ocean's Eleven" (450,7 Mio. Dollar), gefolgt von Ocean's Twelve" (362,7 Mio. Dollar), Money Monster" (93,3 Mio. Dollar), "Ticket ins Paradies" und Geständnisse - Confessions of a Dangerous Mind" (33 Mio. Dollar).