China: Boxoffice 2022 rutscht immer weiter hinter 2021 zurück

Auch die Ferienwoche um den chinesischen Nationalfeiertag am 1. Oktober konnte den Trend nicht aufhalten, dass das Kinoeinspiel in diesem Jahr immer weiter hinter das des Jahres 2021 zurückrutscht.

Auch in der umsatzstarken Ferienwoche nach dem Nationalfeiertag am 1. Oktober konnte der Abwärtstrend am chinesischen Boxoffice nicht gebremst werden. Nach Angaben der staatlichen Medienbehörde wurden in den chinesischen Kinos von 1. bis 7. Oktober umgerechnet rund 210 Mio. Dollar eingespielt. Zum Vergleich: im vergangenen Jahr waren es im vergleichbaren Zeitraum umgerechnet rund 588 Mio. Dollar gewesen, im Vor-Corona-Jahr 2019 gar rund 700 Mio. Dollar.

Insgesamt bewegt sich das Jahresboxoffice damit immer weiter vom vergleichbaren Stand im Jahr 2021 weg. Nach Angaben von Artisan Gateway liegt es nach dem vergangenen Wochenende mit 5,6 Mrd. Dollar rund 31 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreswert; vor einer Woche hatte der Abstand noch 27 Prozent betragen.

Neben der geringeren Anzahl zugkräftiger Filme und der nahezu kompletten Abstinenz von Hollywoodtiteln führt das US-Branchenblatt Variety für diesen Trend die nach wie vor strikte Coronapolitik in China, aber auch die Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise zurück.

Nummer eins am chinesischen Boxoffice am vergangenen Wochenende war erneut das chinesische Heldenepos "Homecoming" um zwei chinesische Diplomaten, die 2011 ins Kriegsgebiet nach Libyen zurückkehren, um 125 Landsleute dort herauszuholen. Es sorgte am vergangenen Wochenende mit 21,5 Mio. Dollar für 71 Prozent des Gesamteinspiels in den chinesischen Kinos und schraubt sein Gesamteinspiel damit auf 163 Mio. Dollar.

Platz zwei belegte eine weitere Heldengeschichte, "Ordinary Hero". Das auf einer wahren Begebenheit basierende Drama über die dramatische Rettung eines siebenjährigen Uigurenjungen über 1.400 Kilometer hinweg spielte 2,2 Mio. Dollar ein und steht nach seinem zweiten Wochenende bei 19,7 Mio. Dollar. Auf insgesamt 60,8 Mio. Dollar seit seinem Start am 9. September bringt es aktuell die Vater-Sohn-Geschichte "Give Me Five", die am vergangenen Wochenende mit 1,7 Mio. Dollar Platz drei der chinesischen Kinocharts belegte.