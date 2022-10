7 Fragen an... Schauspieler Jonathan Berlin

Jonathan Berlin ist seit 13. Oktober in Maggie Perens "Der Passfälscher" in den Kinos zu sehen.

Der Schauspieler Jonathan Berlin ist seit 13. Oktober in Maggie Perens "Der Passfälscher" in den Kinos zu sehen.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Bei mir begann es mit dem Theater. Ich komme aus einer Pfarrersfamilie und niemand wusste erstmal so richtig, was ein Weg in die Filmbranche sein könnte... also habe ich mich mit Marionetten beschäftigt, in einer kleinen Theatergruppe gespielt und im Jugendclub vom Theater Ulm. Dann habe ich angefangen, selber zu schneiden und mich am Filmemachen probiert. Irgendwann verstand ich, dass es Schauspielagenturen gibt und so kam dann eins zum anderen.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Ich glaube, an die Momente, in denen ich gemerkt habe, dass die Branche auch tatsächlich für die Werte stehen kann, die sie oft gerne nur oberflächlich vertritt. Ich denke da vor allem an #actout - an die Vorbereitung, die Tage danach, an die Gespräche, an die Unterstützung und Diskussionen. Da ging auf jeden Fall was los... Ich mag es, wenn die Branche kurz mal aufgeweckt wird oder durcheinander gerät, weil ein neuer, zukunftsgewandter Impuls kommt, mit dem man sich dann befassen muss.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Das Nicht-Aufwachen-Wollen in der Klimapolitik. Ich frage mich, was nach diesem Sommer noch alles passieren soll, dass endlich einer Krise bzw. Katastrophe entsprechend gehandelt wird. Wenn die Weltgemeinschaft das Thema nur halb so entschlossen angehen würde wie die Pandemie, wäre das 1,5-Grad-Ziel greifbar. Davon sind wir aber gerade weit entfernt. Nur weil andere Krisen gerade richtigerweise ebenso großer Aufmerksamkeit bedürfen, darf dieses Thema nicht immer wieder unter den Tisch fallen. Als ich im Dezember 2019 im Petitionsausschuss des Bundestags mit dem Wissenschaftler Prof. Dr. Joachim Curtius war, um für einen nationalen Klimanotstand zu plädieren, nachdem über 56.000 die zugehörige Petition unterschrieben hatten, warteten wir sage und schreibe 2,5 Jahre auf eine Antwort. Das ist in etwa so, wie wenn man den Notarzt anruft und der sagt: "Joa, warten'se mal, wir melden uns gleich wieder zurück." Und dann eben zweieinhalb Jahre später wieder anruft und sagt: "So, Herr Berlin, wir würden das mit dem Krankenwagen dann doch lassen". Ich glaub, es hakt!

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

"Mommy" von Xavier Dolan.

Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

Schwierig... irgendwas zwischen den 2000er "Die Pfefferkörner"-Folgen und "Titanic"- Ausstrahlungen.

Ihre momentane Filmempfehlung?

"Everything Everywhere All at Once" von den Daniels.

Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Ich ärgere mich immer wieder darüber, wie extrem die Ausbeutung in der Branche ist. Ich höre so oft von Kolleg:innen, die körperlich oder mental nach oder während Probenzeiten oder Drehs völlig am Ende sind. Ein straffes Pensum ist das eine, das ist teilweise nicht umgänglich. Aber oft wird einfach der Punkt übergangen, an dem es um die Gesundheit und das Wohl des Teams geht. Immer wieder kommen dann nach wie vor patriarchale Machtstrukturen dazu, die das ganze nochmal verschlimmern. Ich finde, wir müssen da lernen, verantwortungsvoller und vertrauensvoller miteinander umzugehen. Die Werte, die man nach aussen hin in der Presse oder den Filmen predigt, müssen schon auch innerhalb der Arbeit Bestand haben.