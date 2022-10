Einschaltquoten: 8,7 Mio. Zuschauer feiern mit Maria Furtwängler

Mit dem Tatort: Die Rache an der Welt" feierte Maria Furtwängler gestern Abend im Ersten ihr 20-jähriges Dienstjubiläum als Kommissarin Charlotte Lindholm - und 8,7 Mio. Zuschauer (MA: 28,7 Prozent) feierten mit ihr. Das ZDF-Drama Ein Sommer auf Langeoog" kam zur gleichen Zeit auf 4,85 Mio. Zuschauer (MA: 16 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen stand für den "Tatort" ein Marktanteil von 20,6 Prozent zu Buche, für "Ein Sommer auf Langeoog" hatten sich 7,4 Prozent aus dieser Zielgruppe entschieden gehabt. Erfolgreichstes privates Programm in dieser Zielgruppe in der gestrigen Primetime war die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promi-Paare", die mit 11,6 Prozent rund einen Prozentpunkt über ihrem Vorwochenwert lag und damit die Comicverfilmung Avengers: Infinity War" (10,3 Prozent) bei Sat1 auf Abstand halten konnte. Auf 7,9 Prozent in dieser Zielgruppe kam die gestrige Ausgabe der Vox-Kochshow "Grill den Henssler". ProSieben bestritt den Abend auch gestern mit Übertragungen von der National Football League (NFL), die dem Sender in der Primetime 14/49-Marktanteil von knapp unter sieben Prozent einbrachten, während für die Kabel-eins-Doku-Soap "Willkommen bei den Reimanns" 5,6 Prozent zu Buche standen. Auf lediglich 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam gestern Abend die US-Komödie Born to be Wild - Saumäßig unterwegs" bei RTLZWEI.

Auch am Samstag hatte ein Krimi beim TV-Publikum am höchsten im Kurs gestanden, diesmal einer des ZDF: die Folge "Stiller und die Geister der Vergangenheit" aus der "Wendland"-Reihe war auf 6,08 Mio. Zuschauer (MA: 22,7 Prozent) gekommen, für "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten hatten sich 3,93 Mio. Zuschauer (MA: 15,9 Prozent) entschieden gehabt. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte sich der Samstagabendklassiker mit einem Marktanteil von 14,6 Prozent im Rennen um die Primetimekrone nur der ProSieben-Show "The Masked Singer" geschlagen gegen müssen, die mit 17,1 Prozent allerdings rund vier Prozentpunkte unter dem Auftaktwert der aktuellen Staffel aus der Vorwoche gelegen hatte.

Am Freitagabend war das Zweite mit der Auftaktfolge zur zweiten Staffel der Krimiserie Jenseits der Spree" auf insgesamt 5,08 Mio. Zuschauer (MA: 19,4 Prozent) gekommen. Das Spiel der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft gegen Frankreich hatten im Ersten zur gleichen Zeit 3,23 Mio. Zuschauer (MA: 12,6 Prozent) verfolgt. Primetimesieger bei den 14- bis 49-Jährigen am Freitagabend war die RTL-Show "Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands" (14,1 Prozent) gewesen, die allerdings um rund eineinhalb Prozentpunkte unter ihrem Vorwochenwert gelegen hatte; die in Sat.1 ausgestrahlte Folge der Castingshow "The Voice of Germany" war auf 9,7 Prozent gekommen, ein Plus von rund eineinhalb Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche.