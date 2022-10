Deadline-Gründerin Nikki Finke ist tot

Die einflussreiche und wohl am besten verdrahtete Branchenjournalistin in Hollywood, Nikki Finke, die Deadline Hollywood aus der Taufe hob, starb gestern nach langer Krankheit im Alter von 68 Jahren.

Die einflussreiche und wohl am besten verdrahtete Branchenjournalistin in Hollywood, Nikki Finke, die das Newsportal Deadline Hollywood aus der Taufe hob, starb gestern nach langer Krankheit im Alter von 68 Jahren.

2006 startete die Autorin, die seit 2002 in der LA Weekly die Kolumne Deadline Hollywood schrieb, ihre Site unter dem Titel Deadline Hollywood Daily im Internet. Sie pflegte ihren persönlichen Stil, war meinungsstark und kritisch und kannte die Branche in und auswendig, hatte auch Zugang zur Führungsetage und Prominenten. Etliche News hatte sie als erste und wenn diese von den Pressestellen bestätigt wurde, freute sie sich mit einem "TOLDYA".

Die aus Long Island stammende Finke arbeitete als Korrespondentin der Associated Press in London und Moskau, für Newsweek in Los Angeles und Washington und schrieb in der Los Angeles Times über Entertainment und Film und als Redakteurin für den New York Observer und das New York Magazin.

2009 wurde Deadline Hollywood, dessen Domain sich Finke für 14 Dollar gesichert hatte, von Penske Media Corporation übernommen und sie machte dort als Chefredakteurin weiter. 2010 tauchte sie in der Forbes-Liste auf Nummer 79 der mächtigsten Frauen der Welt auf. Deadline.com war unter ihrer Ägide zum wichtigsten Internetbranchenmedium in Hollywood geworden. 2013 verließ sie Deadline.